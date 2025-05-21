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Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
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Уряд передав понад 8,8 млн гривень НАН України для продовження наукових досліджень у 2025 році

Київ • УНН

 • 508 перегляди

Кабмін передав понад 8,8 млн гривень НАН України для продовження наукових робіт у 2025 році. Це стосується досліджень в галузях енергетики, нанотехнологій, оборонної безпеки та інших.

Уряд передав понад 8,8 млн гривень НАН України для продовження наукових досліджень у 2025 році

Кабінет міністрів погодив передання частини бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки України на 2025 рік, до Національної академії наук України. Мова йде про понад 8,8 млн гривень, які спрямують на продовження науково-дослідних робіт, розпочатих у 2024 році установами, які були передані з підпорядкування МОН до структури НАН України. Про це пише УНН з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram та пресслужбу МОН.

Деталі

Як повідомив Мельничук, Кабмін погодив пропозицію Міністерства освіти і науки та Національної академії наук щодо забезпечення у 2025 році продовження виконання наукових досліджень, розпочатих Інститутом магнетизму імені В.Г. Бар’яхтара, Інститутом інформаційних технологій та систем, відділенням Головної астрономічної обсерваторії НАН "Миколаївська астрономічна обсерваторія", спрямованих на вирішення актуальних науково-технічних питань щодо енергетики, новітніх матеріалів, обчислювальних технологій та забезпечення обороноздатності і безпеки України.

Передано частину бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2025 рік у загальному фонді державного бюджету (...) в обсязі 8 млн 871,2 тис. гривень Національній академії наук на бюджетну програму "Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України

- повідомив Мельничук.

Як повідомили в Міністерстві освіти і науки, у 2025 році за цими напрямами заплановано виконання як фундаментальних, так і прикладних досліджень, - у галузях енергетики, нанотехнологій, оборонної безпеки, штучного інтелекту, космічної техніки, зокрема:

  • дослідження магнітних наноматеріалів і термоелектричних ефектів;
    • оборонних технологій;
      • контроль космічного простору в оптичному та радіодіапазонах;
        • збереження й розвиток меридіанного архіву Миколаївської обсерваторії як об’єкта національного надбання.

          Нагадаємо

          Міноборони України запустило Управління космічної політики для військового зв’язку, розвідданих та оповіщення про ракетні загрози. Воно координуватиме інженерів, розробників та науковців.

          Павло Башинський

          Павло Башинський

          ЕкономікаТехнології
          Міністерство освіти і науки України
          Національна академія наук України
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