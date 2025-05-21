Уряд передав понад 8,8 млн гривень НАН України для продовження наукових досліджень у 2025 році

Кабінет міністрів погодив передання частини бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки України на 2025 рік, до Національної академії наук України. Мова йде про понад 8,8 млн гривень, які спрямують на продовження науково-дослідних робіт, розпочатих у 2024 році установами, які були передані з підпорядкування МОН до структури НАН України. Про це пише УНН з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram та пресслужбу МОН.

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Як повідомив Мельничук, Кабмін погодив пропозицію Міністерства освіти і науки та Національної академії наук щодо забезпечення у 2025 році продовження виконання наукових досліджень, розпочатих Інститутом магнетизму імені В.Г. Бар’яхтара, Інститутом інформаційних технологій та систем, відділенням Головної астрономічної обсерваторії НАН "Миколаївська астрономічна обсерваторія", спрямованих на вирішення актуальних науково-технічних питань щодо енергетики, новітніх матеріалів, обчислювальних технологій та забезпечення обороноздатності і безпеки України.

Передано частину бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2025 рік у загальному фонді державного бюджету (...) в обсязі 8 млн 871,2 тис. гривень Національній академії наук на бюджетну програму "Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України - повідомив Мельничук.

Як повідомили в Міністерстві освіти і науки, у 2025 році за цими напрямами заплановано виконання як фундаментальних, так і прикладних досліджень, - у галузях енергетики, нанотехнологій, оборонної безпеки, штучного інтелекту, космічної техніки, зокрема:

дослідження магнітних наноматеріалів і термоелектричних ефектів;

оборонних технологій;

контроль космічного простору в оптичному та радіодіапазонах;

збереження й розвиток меридіанного архіву Миколаївської обсерваторії як об’єкта національного надбання.

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