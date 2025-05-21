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Правительство передало более 8,8 млн гривен НАН Украины для продолжения научных исследований в 2025 году

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Кабмин передал более 8,8 млн гривен НАН Украины для продолжения научных работ в 2025 году. Это касается исследований в областях энергетики, нанотехнологий, оборонной безопасности и других.

Правительство передало более 8,8 млн гривен НАН Украины для продолжения научных исследований в 2025 году

Кабинет министров согласовал передачу части бюджетных назначений, предусмотренных Министерству образования и науки Украины на 2025 год, в Национальную академию наук Украины. Речь идет о более 8,8 млн гривен, которые направят на продолжение научно-исследовательских работ, начатых в 2024 году учреждениями, которые были переданы из подчинения МОН в структуру НАН Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram и пресс-службу МОН.

Детали

Как сообщил Мельничук, Кабмин согласовал предложение Министерства образования и науки и Национальной академии наук по обеспечению в 2025 году продолжения выполнения научных исследований, начатых Институтом магнетизма имени В.Г. Барьяхтара, Институтом информационных технологий и систем, отделением Главной астрономической обсерватории НАН "Николаевская астрономическая обсерватория", направленных на решение актуальных научно-технических вопросов по энергетике, новейшим материалам, вычислительным технологиям и обеспечению обороноспособности и безопасности Украины.

Передана часть бюджетных назначений, предусмотренных Министерству образования и науки на 2025 год в общем фонде государственного бюджета (...) в объеме 8 млн 871,2 тыс. гривен Национальной академии наук на бюджетную программу "Научная и научно-техническая деятельность научных учреждений Национальной академии наук Украины

- сообщил Мельничук.

Как сообщили в Министерстве образования и науки, в 2025 году по этим направлениям запланировано выполнение как фундаментальных, так и прикладных исследований, - в областях энергетики, нанотехнологий, оборонной безопасности, искусственного интеллекта, космической техники, в частности:

  • исследования магнитных наноматериалов и термоэлектрических эффектов;
    • оборонных технологий;
      • контроль космического пространства в оптическом и радиодиапазонах;
        • сохранение и развитие меридианного архива Николаевской обсерватории как объекта национального достояния.

          Напомним

          Минобороны Украины запустило Управление космической политики для военной связи, разведданных и оповещения о ракетных угрозах. Оно будет координировать инженеров, разработчиков и ученых.

          Павел Башинский

          Павел Башинский

          ЭкономикаТехнологии
          Министерство образования и науки Украины
          Национальная академия наук Украины
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