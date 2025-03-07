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"Українська книжкова поличка" протягом лютого відкрилася у 6 країнах

Київ • УНН

 • 37049 перегляди

У лютому 2025 року відкрито дев'ять українських книжкових поличок у шести країнах світу. Нові локації з'явились у Греції, Фінляндії, Угорщині, Польщі, Португалії та Марокко.

"Українська книжкова поличка" протягом лютого відкрилася у 6 країнах

У Греції відкрили чотири книжкові полички в лютому 2025 року чотири українські книжкові полички. Також відкриття у рамках Проєкту започаткованого першою леді України Оленою Зеленською, відбулося у Фінляндії, Угорщині, Польщі, Португалії та Марокко.

Про це ідеться у повідомленні на сторінці Офісу Президента України, передає УНН.

Упродовж лютого з’явилося дев’ять українських книжкових поличок у шести країнах: Греції, Фінляндії, Угорщині, Польщі, Португалії та Марокко. Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська.

Зокрема, чотири книжкові полички відкрили у Греції. Тепер "Українська книжкова поличка" представлена у Центральній публічній бібліотеці міста Верія, Центральній публічній бібліотеці міста Катеріні, Центральній муніципальній бібліотеці міста Неа-Муданья та волонтерському центрі для українських мам і діток Ilios міста Переа. 

З нагоди третіх роковин повномасштабного російського вторгнення консул України презентував двомовну українсько-грецьку книгу українського поета й захисника Максима "Далі" Кривцова "Вірші з бійниці", яка вийшла друком у Греції в січні цього року.

Фінляндія:

Вже п'яту українську книжкову поличку відкрили у цій країні, - цього разу у бібліотеці міста Лахті. 

Це місто з першого дня повномасштабної російської агресії активно підтримує Україну та, зокрема, свого побратима – Запоріжжя.

В Польщі відбулася презентація книжкової полички в Міжнародний день рідної мови. 

Поличку відкрили в Публічній бібліотеці імені Тадеуша Гумінського в місті Легниця.

В Угорщині:

Представники Посольства України передали українські книги одному із садочків Будапешта, який відвідують близько 20 маленьких українців.

"Українську книжкову поличку" можна знайти вже у 50 країнах: до проєкту приєдналась Коста-Рика10.06.24, 15:27 • 18740 переглядiв

У Королівстві Марокко:

В цій країні, на північному заході Африки, українські книги з’явилися в університетській бібліотеці Агадірського державного університету імені Бен Зохра. Також триває обговорення щодо розширення академічної та наукової співпраці цього закладу зі ЗВО та дослідними інститутами України.

В Португалії:

Ще одна книжкова поличка відкрилася у цій країні - у бібліотеці міста Матозінюш. Раніше українські книги з’явилися в Порту, Ешпіню та Візеу.

Ми втілюємо цей проєкт, бо хочемо, щоб Україну повсюдно чули й розуміли. Щоб через нашу літературу, першоджерела зв’язок з Україною підтримували як українці в різних країнах, так і ті, хто хоче глибоких і об’єктивних знань про нашу культуру та історію

– сказала перша леді.

У Португалії з'явилась українська книжкова поличка. Її відкрила Зеленська23.10.24, 22:30 • 48422 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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