"Українська книжкова поличка" протягом лютого відкрилася у 6 країнах
Київ • УНН
У лютому 2025 року відкрито дев'ять українських книжкових поличок у шести країнах світу. Нові локації з'явились у Греції, Фінляндії, Угорщині, Польщі, Португалії та Марокко.
У Греції відкрили чотири книжкові полички в лютому 2025 року чотири українські книжкові полички. Також відкриття у рамках Проєкту започаткованого першою леді України Оленою Зеленською, відбулося у Фінляндії, Угорщині, Польщі, Португалії та Марокко.
Про це ідеться у повідомленні на сторінці Офісу Президента України, передає УНН.
Упродовж лютого з’явилося дев’ять українських книжкових поличок у шести країнах: Греції, Фінляндії, Угорщині, Польщі, Португалії та Марокко. Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська.
Зокрема, чотири книжкові полички відкрили у Греції. Тепер "Українська книжкова поличка" представлена у Центральній публічній бібліотеці міста Верія, Центральній публічній бібліотеці міста Катеріні, Центральній муніципальній бібліотеці міста Неа-Муданья та волонтерському центрі для українських мам і діток Ilios міста Переа.
З нагоди третіх роковин повномасштабного російського вторгнення консул України презентував двомовну українсько-грецьку книгу українського поета й захисника Максима "Далі" Кривцова "Вірші з бійниці", яка вийшла друком у Греції в січні цього року.
Фінляндія:
Вже п'яту українську книжкову поличку відкрили у цій країні, - цього разу у бібліотеці міста Лахті.
Це місто з першого дня повномасштабної російської агресії активно підтримує Україну та, зокрема, свого побратима – Запоріжжя.
В Польщі відбулася презентація книжкової полички в Міжнародний день рідної мови.
Поличку відкрили в Публічній бібліотеці імені Тадеуша Гумінського в місті Легниця.
В Угорщині:
Представники Посольства України передали українські книги одному із садочків Будапешта, який відвідують близько 20 маленьких українців.
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У Королівстві Марокко:
В цій країні, на північному заході Африки, українські книги з’явилися в університетській бібліотеці Агадірського державного університету імені Бен Зохра. Також триває обговорення щодо розширення академічної та наукової співпраці цього закладу зі ЗВО та дослідними інститутами України.
В Португалії:
Ще одна книжкова поличка відкрилася у цій країні - у бібліотеці міста Матозінюш. Раніше українські книги з’явилися в Порту, Ешпіню та Візеу.
Ми втілюємо цей проєкт, бо хочемо, щоб Україну повсюдно чули й розуміли. Щоб через нашу літературу, першоджерела зв’язок з Україною підтримували як українці в різних країнах, так і ті, хто хоче глибоких і об’єктивних знань про нашу культуру та історію
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