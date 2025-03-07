"Украинская книжная полка" в течение февраля открылась в 6 странах

В Греции открыли четыре книжные полки в феврале 2025 года четыре украинские книжные полки. Также открытие в рамках Проекта, инициированного первой леди Украины Еленой Зеленской, состоялось в Финляндии, Венгрии, Польше, Португалии и Марокко.

Об этом говорится в сообщении на странице Офиса Президента Украины, передает УНН.

В течение февраля появилось девять украинских книжных полок в шести странах: Греции, Финляндии, Венгрии, Польше, Португалии и Марокко. Об этом рассказала первая леди Украины Елена Зеленская.

В частности, четыре книжные полки открыли в Греции. Теперь "Украинская книжная полка" представлена в Центральной публичной библиотеке города Верия, Центральной публичной библиотеке города Катерини, Центральной муниципальной библиотеке города Неа-Муданья и волонтерском центре для украинских мам и детей Ilios города Переа.

По случаю третьих годовщин полномасштабного российского вторжения консул Украины презентовал двуязычную украинско-греческую книгу украинского поэта и защитника Максима "Далі" Кривцова "Стихи из бойницы", которая вышла в печать в Греции в январе этого года.

Финляндия:

Уже пятую украинскую книжную полку открыли в этой стране, - на этот раз в библиотеке города Лахти.

Этот город с первого дня полномасштабной российской агрессии активно поддерживает Украину и, в частности, своего брата – Запорожье.

В Польше состоялась презентация книжной полки в Международный день родного языка.

Полку открыли в Публичной библиотеке имени Тадеуша Гуминьского в городе Легница.

В Венгрии:

Представители Посольства Украины передали украинские книги одному из детских садов Будапешта, который посещают около 20 маленьких украинцев.

"Украинскую книжную полочку" можно найти уже в 50 странах: к проекту присоединилась Коста-Рика

В Королевстве Марокко:

В этой стране, на северо-западе Африки, украинские книги появились в университетской библиотеке Агадирского государственного университета имени Бен Зохра. Также продолжается обсуждение по расширению академического и научного сотрудничества этого учреждения с ВУЗами и исследовательскими институтами Украины.

В Португалии:

Еще одна книжная полка открылась в этой стране - в библиотеке города Матозиньюш. Ранее украинские книги появились в Порту, Эшпинью и Визеу.

Мы реализуем этот проект, потому что хотим, чтобы Украину повсюду слышали и понимали. Чтобы через нашу литературу, первоисточники связь с Украиной поддерживали как украинцы в разных странах, так и те, кто хочет глубоких и объективных знаний о нашей культуре и истории – сказала первая леди.

В Португалии появилась украинская книжная полка. Ее открыла Зеленская