"Украинская книжная полка" в течение февраля открылась в 6 странах
Киев • УНН
В феврале 2025 года открыто девять украинских книжных полок в шести странах мира. Новые локации появились в Греции, Финляндии, Венгрии, Польше, Португалии и Марокко.
В Греции открыли четыре книжные полки в феврале 2025 года четыре украинские книжные полки. Также открытие в рамках Проекта, инициированного первой леди Украины Еленой Зеленской, состоялось в Финляндии, Венгрии, Польше, Португалии и Марокко.
Об этом говорится в сообщении на странице Офиса Президента Украины, передает УНН.
В течение февраля появилось девять украинских книжных полок в шести странах: Греции, Финляндии, Венгрии, Польше, Португалии и Марокко. Об этом рассказала первая леди Украины Елена Зеленская.
В частности, четыре книжные полки открыли в Греции. Теперь "Украинская книжная полка" представлена в Центральной публичной библиотеке города Верия, Центральной публичной библиотеке города Катерини, Центральной муниципальной библиотеке города Неа-Муданья и волонтерском центре для украинских мам и детей Ilios города Переа.
По случаю третьих годовщин полномасштабного российского вторжения консул Украины презентовал двуязычную украинско-греческую книгу украинского поэта и защитника Максима "Далі" Кривцова "Стихи из бойницы", которая вышла в печать в Греции в январе этого года.
Финляндия:
Уже пятую украинскую книжную полку открыли в этой стране, - на этот раз в библиотеке города Лахти.
Этот город с первого дня полномасштабной российской агрессии активно поддерживает Украину и, в частности, своего брата – Запорожье.
В Польше состоялась презентация книжной полки в Международный день родного языка.
Полку открыли в Публичной библиотеке имени Тадеуша Гуминьского в городе Легница.
В Венгрии:
Представители Посольства Украины передали украинские книги одному из детских садов Будапешта, который посещают около 20 маленьких украинцев.
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В Королевстве Марокко:
В этой стране, на северо-западе Африки, украинские книги появились в университетской библиотеке Агадирского государственного университета имени Бен Зохра. Также продолжается обсуждение по расширению академического и научного сотрудничества этого учреждения с ВУЗами и исследовательскими институтами Украины.
В Португалии:
Еще одна книжная полка открылась в этой стране - в библиотеке города Матозиньюш. Ранее украинские книги появились в Порту, Эшпинью и Визеу.
Мы реализуем этот проект, потому что хотим, чтобы Украину повсюду слышали и понимали. Чтобы через нашу литературу, первоисточники связь с Украиной поддерживали как украинцы в разных странах, так и те, кто хочет глубоких и объективных знаний о нашей культуре и истории
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