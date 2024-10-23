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В Португалии появилась украинская книжная полка. Ее открыла Зеленская

В Португалии появилась украинская книжная полка. Ее открыла Зеленская

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 19:30  •  887 просмотра

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Первая леди Украины открыла украинскую книжную полочку в библиотеке Кашкайша. Она также приняла участие в открытии мемориальной доски жертвам Голодомора в Лиссабоне и поблагодарила за поддержку Украины.

Первая леди Украины Елена Зеленская начала визит в Португалию с открытия украинской книжной полки в муниципальной библиотеке города Кашкайш, передает УНН со ссылкой на ОП.

"Рада быть здесь по оптимистическому случаю - открытие книжной коллекции, которая расширит знания об Украине и объединит правдой наши страны. Верю, что культура сильнее разрушения, а мы сильнее вместе с ней", - сказала Елена Зеленская.

Открытие стало возможным благодаря совместным усилиям Посольства Украины в Португалии, украинской общины, Украинского института и офиса Крымской платформы. Сейчас создано уже 200 таких полочек в 50 странах Европы, Азии и Америки.

Первая леди поблагодарила за появление полочки также мэра города Карлуша Каррейраша. Кроме того, она отметила последовательную поддержку Украины с его стороны, в частности приют украинцев с самого начала полномасштабного российского вторжения. Кроме того, Кашкайш оказывает гуманитарную поддержку и финансовую помощь для восстановления образовательной инфраструктуры Бучи и Ирпеня.

"В частности, выделенные 500 тысяч евро Буча направила на реконструкцию лицея и начальной школы. Оба заведения сегодня работают офлайн и обеспечивают образовательный процесс для сотен детей", - рассказала супруга Президента.

Елена Зеленская также приняла участие в открытии в Лиссабоне мемориальной доски жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

"Обе наши страны прожили очень тяжелый ХХ век, боролись против диктатур и произвола. И сейчас Украина вынуждена обороняться уже против реваншизма и посягательств той самой империи, которая устроила Голодомор. Уже правнуки тех, кто пережил искусственный голод, должны спасать свою жизнь от российских ракет", - отметила она.

Парламент Португалии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа еще в 2017 году. Первая леди поблагодарила за осуждение преступлений и поддержку справедливости, в частности исторической.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаКультура
portugaliyaПортугалия
lisabonЛиссабон
ukrainaУкраина
olena-zelenskaЕлена Зеленская