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У Португалії з'явилась українська книжкова поличка. Її відкрила Зеленська

Київ • УНН

 • 48423 перегляди

Перша леді України відкрила українську книжкову поличку в бібліотеці Кашкайша. Вона також взяла участь у відкритті меморіальної дошки жертвам Голодомору в Лісабоні та подякувала за підтримку України.

У Португалії з'явилась українська книжкова поличка. Її відкрила Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська розпочала візит до Португалії з відкриття української книжкової полички в муніципальній бібліотеці міста Кашкайш, передає УНН із посиланням на ОП.

"Рада бути тут з оптимістичної нагоди – відкриття книжкової колекції, яка розширить знання про Україну та поєднає правдою наші країни. Вірю, що культура сильніша за руйнування, а ми сильніші разом із нею", – сказала Олена Зеленська.

Відкриття стало можливим завдяки спільним зусиллям Посольства України в Португалії, української громади, Українського інституту та офісу Кримської платформи. Нині створено вже 200 таких поличок у 50 країнах Європи, Азії та Америки.

Перша леді подякувала за появу полички також меру міста Карлушу Каррейрашу. Крім того, вона відзначила послідовну підтримку України з його боку, зокрема прихисток українців із самого початку повномасштабного російського вторгнення. Крім того, Кашкайш надає гуманітарну підтримку та фінансову допомогу для відбудови освітньої інфраструктури Бучі та Ірпеня.

"Зокрема, виділені 500 тисяч євро Буча спрямувала на реконструкцію ліцею та початкової школи. Обидва заклади на сьогодні працюють офлайн та забезпечують освітній процес для сотень дітей", – розповіла дружина Президента.

Олена Зеленська також узяла участь у відкритті в Лісабоні меморіальної дошки жертвам Голодомору в Україні 1932–1933 років.

"Обидві наші країни прожили дуже тяжке ХХ століття, боролися проти диктатур і свавілля. І зараз Україна змушена оборонятися вже проти реваншизму та зазіхань тієї самої імперії, яка влаштувала Голодомор. Уже правнуки тих, хто пережив штучний голод, мусять рятувати своє життя від російських ракет", – зазначила вона.

Парламент Португалії визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу ще у 2017 році. Перша леді подякувала за засудження злочинів і підтримку справедливості, зокрема історичної.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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