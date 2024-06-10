"Украинскую книжную полочку" можно найти уже в 50 странах: к проекту присоединилась Коста-Рика

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
  •  29282 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  82246 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
  •  100692 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
  •  101032 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
  •  103667 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
  •  101302 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
  •  98231 просмотра

Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  175514 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

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7 июня 2024, 09:38  •  174790 просмотра

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7 июня 2024, 06:57  •  220866 просмотра

"Украинскую книжную полочку" можно найти уже в 50 странах: к проекту присоединилась Коста-Рика

Коста-Рика стала 50-й страной, присоединившейся к проекту первой леди Украины "Украинская книжная полочка". Национальной библиотеке в городе Сан-Хосе передадут около 20 книг различных отечественных авторов на украинском, испанском и английском языках. Это первая украинская книжная полочка в Центральной Америке.

Общество •   •  3666 просмотра
"Украинскую книжную полочку" можно найти уже в 50 странах: к проекту присоединилась Коста-Рика

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Известный мариупольский ресторан "Культ" подозревается в работе на оккупированной Россией территории, но киевский филиал опровергает информацию.

Общество •   •  27160 просмотра
Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Херсон под вражеским ударом: в центре города слышны взрывы

Сообщалось о взрывах в центре Херсона, Украина, и жителей призвали немедленно искать убежище.

Война •   •  5232 просмотра
Херсон под вражеским ударом: в центре города слышны взрывы

Необходимо больше средств на восстановление энергетики: в Госэнергонадзоре объяснили повышение тарифов на свет

Украина нуждается в значительных средствах для ремонта энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских забастовок, до наступления зимы, поэтому тарифы были повышены, чтобы увеличить бюджет на восстановительные работы и своевременно отремонтировать как можно больше объектов.

Экономика •   •  4863 просмотра
Необходимо больше средств на восстановление энергетики: в Госэнергонадзоре объяснили повышение тарифов на свет

Бизнес за время военного положения взял 220 млрд грн кредитов по программе "5-7-9": на что чаще всего

За период действия военного положения предприниматели взяли более 55,1 тыс. кредитов на сумму около 220 млрд грн в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", в основном для пополнения оборотных средств и на антивоенные цели.

Экономика •   •  6715 просмотра
Бизнес за время военного положения взял 220 млрд грн кредитов по программе "5-7-9": на что чаще всего

На Сумщине для ликвидации масштабного пожара на предприятии привлекли робота

В Ромнах Сумской области тактический робот Magirus Wolf R1 был задействован для ликвидации масштабного пожара в цехе предприятия, где хранились горючие материалы.

Общество •   •  7377 просмотра
На Сумщине для ликвидации масштабного пожара на предприятии привлекли робота

Сожженные танки и БМП: СтратКом показал, как ВСУ уничтожили российскую штурмовую группу под Красногоровкой

Силы обороны Украины успешно ликвидировали российскую штурмовую колонну вблизи Красногоровки Донецкой области, используя артиллерию, беспилотники "Баба-Яга" и FPV-дроны.

Война •   •  10298 просмотра
Сожженные танки и БМП: СтратКом показал, как ВСУ уничтожили российскую штурмовую группу под Красногоровкой

Взрыв произошел на оружейном заводе в Польше: есть погибший и раненый

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате взрыва в центре ракетного топлива оружейного завода Mesko в Скаржиско-каменной, Польша, после чего произошел пожар, который позже был потушен.

Новости Мира •   •  7542 просмотра
Взрыв произошел на оружейном заводе в Польше: есть погибший и раненый

На Киевщине перекрыли движение по мосту на пути в Чернигов: как объехать

Движение транспорта перекрыто на мосту автодороги Р-69 в селе Хотяновка Киевской области из-за повреждений, полученных в результате боевых действий, действуют объездные пути, и планируется возобновить движение через параллельную понтонную переправу.

Общество •   •  7182 просмотра
На Киевщине перекрыли движение по мосту на пути в Чернигов: как объехать

85 заключенных из Ровенской области уже пополнили ряды ВСУ

85 бывших осужденных из Ровенской области прошли необходимые процедуры и будут защищать территориальную целостность Украины в составе Сил обороны.

Война •   •  9803 просмотра
85 заключенных из Ровенской области уже пополнили ряды ВСУ