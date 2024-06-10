"Украинскую книжную полочку" можно найти уже в 50 странах: к проекту присоединилась Коста-Рика

Коста-Рика стала 50-й страной, присоединившейся к проекту первой леди Украины "Украинская книжная полочка". Об этом сообщила Елена Зеленская, передает УНН со ссылкой на офис Президента.

Детали

По данным ОП, Национальной библиотеке в городе Сан-Хосе передадут около 20 книг различных отечественных авторов на украинском, испанском и английском языках. Это первая украинская книжная полочка в Центральной Америке.

"Украинска книжная полка" появилась в библиотеке в Норвегии

На открытии полочки присутствовали: заместитель министра иностранных дел Украины Ирина Боровец, которая находится в Коста-Рике с рабочим визитом, Посол Украины в Мексике (по совместительству в Коста-Рике) Оксана Драмарецкая, директор библиотеки Лаура Родригес Амадор и представители украинской громады Коста-Рики, в частности Ассоциации содействия культуре Украины и Коста-Рики и Ассоциации украинцев в Коста-Рике.

"Более 50 тысяч книг на 200 полочках проекта представлены в библиотеках Европы, Азии, Африки, обеих Америк и несут знания о нас нашим друзьям и общение с родиной – украинцам, которые оказались далеко. А еще книги также ведут освободительную борьбу от российских захватчиков, донося правду об Украине, нашей культуре, истории", – подчеркнула первая леди.

"Украинская книжная полочка" появилась в библиотеке в Словении

Она также отметила открытие новой украинской книжной полочки в Словакии, уже 10-й в этой стране, в областной библиотеке города Жилина. В Польше к проекту присоединилась главная библиотека Рачинского в Познани. В Черногории наша книжная полочка появилась в библиотеке Университета Донья Горица. Еще более 70 украинских книг теперь есть в Болгарии, в Национальной библиотеке святых Кирилла и Мефодия. Кроме того, детской художественной литературой пополнились полочки библиотеки города Берна в Швейцарии.