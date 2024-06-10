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"Українську книжкову поличку" можна знайти вже у 50 країнах: до проєкту приєдналась Коста-Рика

"Українську книжкову поличку" можна знайти вже у 50 країнах: до проєкту приєдналась Коста-Рика

Київ • УНН

 • 18738 перегляди

Коста-Рика стала 50-ю країною, яка приєдналася до проекту першої леді України "Українська Книжкова поличка". Національній бібліотеці в місті Сан-Хосе передадуть близько 20 книжок різних вітчизняних авторів українською, іспанською та англійською мовами. Це перша українська книжкова поличка в Центральній Америці.

Коста-Рика стала 50-ю країною, яка приєдналася до проєкту першої леді України "Українська книжкова поличка". Про це повідомила Олена Зеленська, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

За даними ОП, Національній бібліотеці в місті Сан-Хосе передадуть близько 20 книжок різних вітчизняних авторів українською, іспанською та англійською мовами. Це перша українська книжкова поличка в Центральній Америці.

"Українська книжкова поличка" з'явилася у бібліотеці в Норвегії17.10.22, 14:18 • 343193 перегляди

На відкритті полички були присутні: заступниця міністра закордонних справ України Ірина Боровець, яка перебуває в Коста-Риці з робочим візитом, Посол України в Мексиці (за сумісництвом у Коста-Риці) Оксана Драмарецька, директорка бібліотеки Лаура Родрігес Амадор та представники української громади Коста-Рики, зокрема Асоціації сприяння культурі України та Коста-Рики та Асоціації українців у Коста-Риці.

"Понад 50 тисяч книжок на 200 поличках проєкту представлені у бібліотеках Європи, Азії, Африки, обох Америк і несуть знання про нас нашим друзям та спілкування з батьківщиною – українцям, які опинилися далеко. А ще книжки також ведуть визвольну боротьбу від російських загарбників, доносячи правду про Україну, нашу культуру, історію", – наголосила перша леді.

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"Українська книжкова поличка" з'явилася у бібліотеці в Словенії22.11.22, 10:55 • 676495 переглядiв

Вона також відзначила відкриття нової української книжкової полички у Словаччині, уже 10-ї в цій країні, в обласній бібліотеці міста Жиліна. У Польщі до проєкту долучилася головна бібліотека Рачинського в Познані. У Чорногорії наша книжкова поличка з’явилася в бібліотеці Університету Донья Гориця. Ще понад 70 українських книг тепер є в Болгарії, у Національній бібліотеці святих Кирила і Мефодія. Крім того, дитячою художньою літературою поповнилися полички бібліотеки міста Берна у Швейцарії.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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