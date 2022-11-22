"Українська книжкова поличка" з'явилася у бібліотеці в Словенії

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«Днями у Центральній бібліотеці м. Целє у Словенії урочисто відкрили «Українську книжкову поличку». Більшість видань для книжкової полички надані у межах благодійної акції «Українським дітям – українську книгу!», яку у березні 2022 року започаткував Держкомтелерадіо спільно з Офісом Президента України, Міністерством культури та інформаційної політики», - ідеться у повідомленні.

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Відомство зазначає, що вже є домовленість про подальше розширення співробітництва та збільшення обсягів україномовної літератури. Найближчим часом українська книга стане доступною також у бібліотеках м. Марібор та м. Любляни.

«Відтепер українські діти та їхні батьки зможуть безкоштовно відвідувати одну з найсучасніших бібліотек Словенії та мати можливість читати книжки рідною мовою», - наголошують у посольстві.

Доповнення

З початку російського вторгнення до Естонії з України прибуло понад 115 000 біженців, більше половини з яких залишилися в Естонії.