"Украинская книжная полочка" появилась в библиотеке в Словении
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Центральной библиотеке города Целе (Словения) торжественно открыли книжную полочку с украинской литературой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, пишет УНН.
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«На днях в Центральной библиотеке г. Целе в Словении торжественно открыли «Украинскую книжную полочку». Большинство изданий для книжной полки предоставлены в рамках благотворительной акции «Украинским детям – украинскую книгу!», которую в марте 2022 года основал Госкомтелерадио совместно с Офисом Президента Украины, Министерством культуры и информационной политики», - говорится в сообщении.
Детали
Ведомство отмечает, что уже есть договоренность о дальнейшем расширении сотрудничества и увеличении объемов украиноязычной литературы. В ближайшее время украинская книга станет доступна также в библиотеках г. Марибор и г. Любляны.
«Теперь украинские дети и их родители смогут бесплатно посещать одну из самых современных библиотек Словении и иметь возможность читать книги на родном языке», - отмечают в посольстве.
Дополнение
С начала российского вторжения в Эстонию из Украины прибыло более 115 000 беженцев, более половины из которых остались в Эстонии.