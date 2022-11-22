"Украинская книжная полочка" появилась в библиотеке в Словении

Цитата

«На днях в Центральной библиотеке г. Целе в Словении торжественно открыли «Украинскую книжную полочку». Большинство изданий для книжной полки предоставлены в рамках благотворительной акции «Украинским детям – украинскую книгу!», которую в марте 2022 года основал Госкомтелерадио совместно с Офисом Президента Украины, Министерством культуры и информационной политики», - говорится в сообщении.

Детали

Ведомство отмечает, что уже есть договоренность о дальнейшем расширении сотрудничества и увеличении объемов украиноязычной литературы. В ближайшее время украинская книга станет доступна также в библиотеках г. Марибор и г. Любляны.

«Теперь украинские дети и их родители смогут бесплатно посещать одну из самых современных библиотек Словении и иметь возможность читать книги на родном языке», - отмечают в посольстве.

Дополнение

С начала российского вторжения в Эстонию из Украины прибыло более 115 000 беженцев, более половины из которых остались в Эстонии.