В Естонії проживає понад 60 тис. українських біженців

Цитата



«Згідно зі статистикою Департаменту соціального страхування, станом на 17 листопада до Естонії прибуло 115 367 українських біженців, у тому числі 27 615 (23,9%) неповнолітніх. 52 711 осіб (45,7% біженців) переїхали до інших країн, а 62 656 українців залишилися в Естонії», - ідеться у повідомленні.



Деталі



Як зазначається, найбільші вікові групи серед біженців обох статей складають діти до 5 років, а також діти 6-11 та 12-17 років. Наступними за величиною віковими групами є 30-35-річні та 36-41-річні дорослі, трохи менше прибуло біженців у віці 18-23, 24-29 та 42-47 років.

За статистикою Департаменту соцстрахування, 27 809 українців зареєстрували місце проживання в Естонії. Також найвищий відсоток біженців у Йихві (4,09%), волості Віру-Нігула (3,85%), волості Анія (3,51%), Маарду (3,34%) та волості Ляене-Хар'ю (2,96) %).

Доповнення

Принцеса Вельська прибула до Українського громадського центру у Редінзі (місто в Англії – ред.) для зустрічі з сім'ями вимушених переселенців з України.