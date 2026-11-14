Аеропорти Європи постраждали через авіаколапс у США - є затримки та відміна рейсів

Великі європейські аеропорти постраждали від багатогодинної зупинки авіаруху по всій території США, внаслідок чого деякі рейси з аеропортів, включаючи паризький аеропорт Шарль де Голль (CDG) та німецький аеропорт Франкфурта, було скасовано чи затримано у суботу, 14 листопада. Про це УНН пише з посиланням на CNN.

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На табло вильоту паризького аеропорту CDG було вказано скасований рейс Delta Airlines до Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, о 10:10 за місцевим часом, а також рейс American Airlines з того ж аеропорту в Даллас-Форт-Ворт на півночі Техасу об 11:05 за місцевим часом.

У німецькому аеропорту Франкфурта скасовано рейс до Атланти, запланований на 10:30 за місцевим часом, а також рейс до Детройта, запланований на 10:55. Окремо рейс з Франкфурта до Чикаго було затримано майже на годину, новий запланований час вильоту значився як 11:40.

Деякі інші рейси з аеропорту Франкфурта до пунктів призначення в США, схоже, виконуються, включаючи рейс об 11:00 до міжнародного аеропорту Джона Ф. Кеннеді в Нью-Йорку, пише видання.

В аеропорту Амстердама Схіпхол рейс до Чикаго, запланований на 11:40, було скасовано, пасажирам було рекомендовано зв'язатися з United Airlines для отримання додаткової інформації.

Міністерство транспорту Великої Британії порадило людям, які подорожують до США, зв'язатися зі своєю авіакомпанією перед вильотом до аеропорту.

Авіаколапс у США зірвав понад 15 тисяч рейсів - тисячі мандрівників застрягли в аеропортах