Аэропорты Европы пострадали из-за авиаколлапса в США — есть задержки и отмены рейсов

Крупные европейские аэропорты пострадали из-за многочасовой остановки авиасообщения на всей территории США, в результате чего некоторые рейсы из аэропортов, включая парижский аэропорт Шарль-де-Голль (CDG) и немецкий аэропорт Франкфурта, были отменены или задержаны в субботу, 14 ноября. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Детали

На табло вылетов парижского аэропорта CDG был указан отменённый рейс Delta Airlines в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, в 10:10 по местному времени, а также рейс American Airlines из того же аэропорта в Даллас — Форт-Уэрт на севере Техаса в 11:05 по местному времени.

В немецком аэропорту Франкфурта отменён рейс в Атланту, запланированный на 10:30 по местному времени, а также рейс в Детройт, запланированный на 10:55. Отдельно рейс из Франкфурта в Чикаго был задержан почти на час, новое запланированное время вылета было указано как 11:40.

Некоторые другие рейсы из аэропорта Франкфурта в пункты назначения в США, по всей видимости, выполняются, включая рейс в 11:00 в международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке, пишет издание.

В аэропорту Амстердама Схипхол рейс в Чикаго, запланированный на 11:40, был отменён, пассажирам рекомендовали связаться с United Airlines для получения дополнительной информации.

Министерство транспорта Великобритании посоветовало людям, путешествующим в США, связаться со своей авиакомпанией перед выездом в аэропорт.

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