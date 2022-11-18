В Эстонии проживает более 60 тыс. украинских беженцев

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«Согласно статистике Департамента социального страхования, на 17 ноября в Эстонию прибыло 115 367 украинских беженцев, в том числе 27 615 (23,9%) несовершеннолетних. 52 711 человек (45,7% беженцев) переехали в другие страны, а 62 656 украинцев остались в Эстонии», - говорится в сообщении.



Детали



Как отмечается, самые большие возрастные группы среди беженцев обоих полов составляют дети до 5 лет, а также дети 6-11 и 12-17 лет. Следующими по величине возрастными группами являются 30-35-летние и 36-41-летние взрослые, поменьше прибыло беженцев в возрасте 18-23, 24-29 и 42-47 лет.

По статистике Департамента соцстрахования, 27 809 украинцев зарегистрировали место жительства в Эстонии. Также самый высокий процент беженцев в Йихве (4,09%), волости Веру-Нигула (3,85%), волости Ания (3,51%), Маарду (3,34%) и волости Ляэне-Харью (2,96)%).

Дополнение

Принцесса Вельская прибыла в Украинский общественный центр в Рединге (город в Англии – ред.) для встречи с семьями вынужденных переселенцев из Украины.