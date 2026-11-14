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росія модернізувала "Іскандери" для корегування точності - Telegraph

Київ • УНН

 • 1372 перегляди

росія модернізувала «Іскандери» у частині головок самонаведення. Ракети можуть коригувати курс перед ударом.

росія модернізувала "Іскандери" для корегування точності - Telegraph

росія переробила свої балістичні ракети "Іскандер". Це дозволило їм змінювати напрямок у повітрі та вражати з "точністю до кількох метрів". Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН.

Деталі

"Перероблена конструкція російських балістичних ракет дозволила їм змінювати напрямок у повітрі та вражати з надзвичайною точністю. Війська москви оснастили свої ракети "Іскандер" оптичними та радіолокаційними головками самонаведення, які дозволяють зброї вносити корективи в останню секунду, коли вона падає у напрямку своїх цілей", - ідеться у публікації.

"Головки самонаведення, які мають точність до кількох метрів, використовувалися під час нещодавніх ударів по мостах у Києві", за словами Сергія "Флеша" Безкрестнова, радника Президента України, якого цитує видання.

Атаки, як вказує видання, "зруйнували транспортне сполучення між лівим і правим берегами міста та є частиною того, що українські чиновники називають новими зусиллями росії розділити Україну навпіл".

Раніше цього тижня Президент Володимир Зеленський заявив: "росія намагається розділити Україну вздовж річки Дніпро та максимально ускладнити життя людям, нашим містам і селам".

Український чиновник повідомив Financial Times, що план москви також передбачає порушення розподілу електроенергії із заходу на схід, що потенційно призведе до знеструмлення мільйонів людей.

"Дніпро протікає через серце Києва, а потім простягається на південь, будучи одним з найважливіших водних шляхів і транспортних коридорів України. Протягом тижнів росія намагалася вивести з ладу вісім головних мостів столиці за допомогою реактивних дронів, прагнучи максимально погіршити транспортне сполучення столиці. Потім вона почала атакувати найбільші переправи балістичними ракетами", - зазначає видання.

"Оптична та радіолокаційна головки самонаведення, які, ймовірно, є новою розробкою, виконують радіолокаційне сканування місцевості за кілька секунд до детонації боєголовки, дозволяючи ракетам обійти українські засоби радіоелектронної боротьби", - вказується у публікації.

За словами Мауро Гіллі, професора військової стратегії та технологій у Школі Герті (Hertie School) в Берліні, "вони можуть вирішити деякі з найважливіших тактичних проблем, з якими росія зіткнулася з початку війни". "Річ у тім, що балістичні ракети мають певний ступінь похибки, оскільки балістичні ракети мають параболічну траєкторію, - сказав він The Telegraph. - Це означає, що траєкторія польоту керується бортовим комп’ютером, і коли ракета досягає заданої висоти, вона позиціонує ракету. Але остання фаза зазвичай проходить під дією чистої гравітації. Тепер це змінилося".

За словами професора Гіллі, "атаки не змогли зруйнувати міцні мости Києва та навряд чи це вдасться. Однак вони порушили рух транспортних переходів, паралізували громадський транспорт та спричинили багатогодинні затори, а удари по енергетичній інфраструктурі залишили великі частини міста без електрики, опалення та води", пише видання.

"Хоча росія все частіше атакує мости, її зусилля щодо розділення енергетичної системи України на дві частини вздовж річки Дніпро розпочалися в грудні минулого року", за словами Максима Безносюка, молодшого співробітника аналітичного центру GLOBSEC.

"кремль прагне того, що інженери називають "островуванням", прагнучи розбити українську енергосистему на ізольовані кишені, які повинні працювати незалежно і не можуть перерозподіляти енергію від функціонуючої генерації для підтримки районів з попитом", – сказав він The Telegraph.

В Києві змінюють правила руху мостами: які обмеження запровадять08.11.26, 18:52 • 10368 переглядiв

Юлія Шрамко

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