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Россия модернизировала «Искандеры» для корректировки точности — Telegraph

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Россия модернизировала «Искандеры» в части головок самонаведения. Ракеты могут корректировать курс перед ударом.

Россия модернизировала «Искандеры» для корректировки точности — Telegraph

Россия переработала свои баллистические ракеты «Искандер». Это позволило им менять направление в воздухе и поражать цели «с точностью до нескольких метров». Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

«Переработанная конструкция российских баллистических ракет позволила им менять направление в воздухе и поражать цели с чрезвычайной точностью. Войска Москвы оснастили свои ракеты „Искандер“ оптическими и радиолокационными головками самонаведения, которые позволяют оружию вносить коррективы в последнюю секунду, когда оно падает в направлении своих целей», — говорится в публикации.

«Головки самонаведения, обладающие точностью до нескольких метров, использовались во время недавних ударов по мостам в Киеве», — по словам Сергея «Флэша» Безкрестнова, советника Президента Украины, которого цитирует издание.

Атаки, как указывает издание, «разрушили транспортное сообщение между левым и правым берегами города и являются частью того, что украинские чиновники называют новыми усилиями России разделить Украину пополам».

Ранее на этой неделе Президент Владимир Зеленский заявил: «Россия пытается разделить Украину вдоль реки Днепр и максимально усложнить жизнь людям, нашим городам и селам».

Украинский чиновник сообщил Financial Times, что план Москвы также предусматривает нарушение распределения электроэнергии с запада на восток, что потенциально приведет к обесточиванию миллионов людей.

«Днепр протекает через сердце Киева, а затем простирается на юг, являясь одним из важнейших водных путей и транспортных коридоров Украины. В течение недель Россия пыталась вывести из строя восемь главных мостов столицы с помощью реактивных дронов, стремясь максимально ухудшить транспортное сообщение столицы. Затем она начала атаковать крупнейшие переправы баллистическими ракетами», — отмечает издание.

«Оптические и радиолокационные головки самонаведения, которые, вероятно, являются новой разработкой, выполняют радиолокационное сканирование местности за несколько секунд до детонации боевой части, позволяя ракетам обходить украинские средства радиоэлектронной борьбы», — говорится в публикации.

По словам Мауро Гилли, профессора военной стратегии и технологий в Школе Герти (Hertie School) в Берлине, «они могут решить некоторые из наиболее важных тактических проблем, с которыми Россия столкнулась с начала войны». «Дело в том, что баллистические ракеты имеют определенную степень погрешности, поскольку баллистические ракеты движутся по параболической траектории, — сказал он The Telegraph. — Это означает, что траектория полета управляется бортовым компьютером, и когда ракета достигает заданной высоты, он позиционирует ракету. Но последняя фаза обычно проходит под действием чистой гравитации. Теперь это изменилось».

По словам профессора Гилли, «атаки не смогли разрушить прочные мосты Киева, и вряд ли это удастся. Однако они нарушили движение по транспортным переходам, парализовали общественный транспорт и вызвали многочасовые пробки, а удары по энергетической инфраструктуре оставили большие части города без электричества, отопления и воды», пишет издание.

«Хотя Россия все чаще атакует мосты, ее усилия по разделению энергетической системы Украины на две части вдоль реки Днепр начались в декабре прошлого года», — по словам Максима Безносюка, младшего сотрудника аналитического центра GLOBSEC.

«Кремль стремится к тому, что инженеры называют „островованием“, стремясь разбить украинскую энергосистему на изолированные карманы, которые должны работать независимо и не могут перераспределять энергию от функционирующей генерации для поддержки районов с высоким спросом», — сказал он The Telegraph.

В Киеве меняют правила движения по мостам: какие ограничения введут08.11.26, 18:52 • 10367 просмотров

Юлия Шрамко

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