В Киеве меняют правила движения по мостам: какие ограничения введут

$45.4451.04
ukenru
16:19 • 3934 просмотра
россияне усилили военное присутствие в Олешках под прикрытием гуманитарной операции - Зеленский
8 ноября, 10:59 • 23319 просмотра
рф усиливает удары по экономике Украины накануне переговоров: какую тактику избрал Кремль
Эксклюзив
8 ноября, 09:28 • 24247 просмотра
Астропрогноз на 9–15 ноября: изменения во власти, новые возможности и важные решения для всех знаков зодиака
Эксклюзив
8 ноября, 08:32 • 35121 просмотра
Польза граната для организма и можно ли есть косточки: объясняет диетолог
8 ноября, 05:20 • 36564 просмотра
Эрдоган и Трамп обсудили дипломатические усилия по прекращению войны в Украине
7 ноября, 23:19 • 53760 просмотра
Конец эпохи Нетаньяху: президент Израиля поручил Гади Айзенкоту сформировать правительство
7 ноября, 22:21 • 42046 просмотра
В доме нападавшего в Кракове нашли тела трёх человек
7 ноября, 20:29 • 49969 просмотра
Среди погибших и раненых во время стрельбы в Кракове есть иностранцы — в МВД Польши сообщили подробности
7 ноября, 19:23 • 40964 просмотра
Трамп предложил организатору боёв должность пресс-секретаря Белого дома, хочет взять Хабиба помощником
7 ноября, 18:53 • 30649 просмотра
Стрельба в Кракове: в МИД ответили, есть ли среди пострадавших в Кракове украинцы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Хакеры обнародовали данные главы МИД Италии из-за поддержки Украины8 ноября, 07:37 • 6546 просмотра
Новая Зеландия оказалась на пороге смены власти: кто победил на выборах и почему страна ждёт окончательных результатов8 ноября, 07:58 • 10447 просмотра
Миллиарды на оружие и усиление ПВО: США хотят выделить Украине 15 млрд долларов помощи8 ноября, 08:56 • 5852 просмотра
Обстрелы рф вызвали аварийные отключения в трех областях: где самая сложная ситуация8 ноября, 09:52 • 22475 просмотра
Осенняя подкормка сада: какие удобрения нужно внести в почву, чтобы получить щедрый урожай в следующем году11:27 • 15987 просмотра
публикации
Осенняя подкормка сада: какие удобрения нужно внести в почву, чтобы получить щедрый урожай в следующем году11:27 • 16111 просмотра
Польза граната для организма и можно ли есть косточки: объясняет диетолог
Эксклюзив
8 ноября, 08:32 • 35120 просмотра
Первый снег в Украине: какие области уже почувствовали дыхание зимыVideo6 ноября, 19:34 • 65458 просмотра
Новые расходы в платежках за коммунальные услуги: украинцев хотят обязать платить за обустройство укрытий6 ноября, 18:49 • 91556 просмотра
Регистрация патента в Украине: как получить патент и защитить изобретение 6 ноября, 15:17 • 67761 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Линдси Грэм
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Днепр (город)
Соединённые Штаты
Германия
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Производство Cybertruck свернут, но сейчас Tesla добавляет еще одну производственную смену — Маск назвал причину7 ноября, 20:10 • 29016 просмотра
Фильм «Эбенезер» выйдет в прокат 13 ноября — поможет ли Джонни Деппу роль Скруджа вернуться из опалы7 ноября, 17:29 • 31588 просмотра
Отца Меган Маркл освободили под залог, возле места его проживания усилили охрануVideo7 ноября, 08:57 • 37545 просмотра
Модный дом Balenciaga впервые за 100 лет возглавит женщина — что известно о Мартин Роуз6 ноября, 18:15 • 39272 просмотра
Netflix анонсировал приквел "Очень странных дел" с новыми героями — когда ждатьVideo6 ноября, 16:04 • 36880 просмотра
Актуальное
Отопление
Шахед-136
Кх-59
Financial Times
Старлинк

В Киеве меняют правила движения по мостам: какие ограничения введут

Киев • УНН

 • 314 просмотра

На мостах Патона, Северном и Южном введут резервные схемы движения. Для грузовиков определят объездные маршруты, на мосту Патона будет действовать реверсивное движение.

В Киеве меняют правила движения по мостам: какие ограничения введут

С завтрашнего дня, 9 ноября, в Киеве введут резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегами. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что резервные схемы транспортного сообщения вводятся для разгрузки мостов и оптимизации транспортных потоков в связи с дополнительными вызовами безопасности.

На мосту Патона полицейские организуют реверсивное движение, а именно в утренние часы (07:00–10:00) три полосы из пяти будут работать в направлении правого берега, вечером (16:00–20:00) — в направлении левого.

На подъездах к Северному мосту патрульные будут направлять грузовой транспорт в объезд для проезда через Подольский мостовой переход. Движение общественного транспорта с левого берега на правый, а также легковых автомобилей и общественного транспорта с правого берега на левый восстановят.

Южный мост: грузовой транспорт, который движется с левого берега на правый, будут направлять в объезд — через Дарницкий мост. Для легкового и общественного транспорта ограничения не вводятся.

Подробные схемы движения в ближайшее время опубликуют на страницах патрульной полиции. Правоохранители призывают водителей соблюдать эти ограничения и заранее планировать маршруты.

В то же время правоохранители будут обследовать подъездные пути к мостам и наиболее загруженные участки дорог.

"Рассчитываем на сотрудничество со стороны Киевских городских властей в вопросе реорганизации дорожного движения", — отметили в министерстве.

Сегодня в столице увеличили количество экипажей полиции для регулирования движения, разгрузки мостов и помощи водителям.

В Киеве восстанавливают движение по Северному мосту — какие ограничения будут действовать для водителей08.11.26, 16:58 • 1692 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоАвто
Мост Патона (Киев)
Южный мост (Киев)
Министерство внутренних дел Украины
Киев