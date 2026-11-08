В Киеве меняют правила движения по мостам: какие ограничения введут

С завтрашнего дня, 9 ноября, в Киеве введут резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегами. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что резервные схемы транспортного сообщения вводятся для разгрузки мостов и оптимизации транспортных потоков в связи с дополнительными вызовами безопасности.

На мосту Патона полицейские организуют реверсивное движение, а именно в утренние часы (07:00–10:00) три полосы из пяти будут работать в направлении правого берега, вечером (16:00–20:00) — в направлении левого.

На подъездах к Северному мосту патрульные будут направлять грузовой транспорт в объезд для проезда через Подольский мостовой переход. Движение общественного транспорта с левого берега на правый, а также легковых автомобилей и общественного транспорта с правого берега на левый восстановят.

Южный мост: грузовой транспорт, который движется с левого берега на правый, будут направлять в объезд — через Дарницкий мост. Для легкового и общественного транспорта ограничения не вводятся.

Подробные схемы движения в ближайшее время опубликуют на страницах патрульной полиции. Правоохранители призывают водителей соблюдать эти ограничения и заранее планировать маршруты.

В то же время правоохранители будут обследовать подъездные пути к мостам и наиболее загруженные участки дорог.

"Рассчитываем на сотрудничество со стороны Киевских городских властей в вопросе реорганизации дорожного движения", — отметили в министерстве.

Сегодня в столице увеличили количество экипажей полиции для регулирования движения, разгрузки мостов и помощи водителям.

В Киеве восстанавливают движение по Северному мосту — какие ограничения будут действовать для водителей