В Киеве восстанавливают движение по Северному мосту — какие ограничения будут действовать для водителей
Киев • УНН
Движение по Северному мосту частично восстановили после технического обследования. Автобусы будут двигаться в одну сторону, легковые автомобили — в обратную.
В Киеве сегодня частично возобновляют движение по Северному мосту. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, пишет УНН.
Учёные провели техническое обследование сооружения. По его результатам движение разрешили возобновить с временными ограничениями
Организация движения будет осуществляться следующим образом:
- С левого на правый берег — по одной полосе, исключительно для пассажирского транспорта.
- С правого на левый берег — по двум полосам для пассажирского транспорта и легковых автомобилей.
Соответственно, по Северному мосту возобновляется движение автобусов.
Также специалисты работают над введением в ближайшие дни реверсивного движения на мосту Патона — для увеличения его пропускной способности.
О введении реверсивного движения и особенностях его организации сообщим дополнительно на официальных каналах городской власти
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