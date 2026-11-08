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Financial Times
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В Киеве восстанавливают движение по Северному мосту — какие ограничения будут действовать для водителей

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Движение по Северному мосту частично восстановили после технического обследования. Автобусы будут двигаться в одну сторону, легковые автомобили — в обратную.

В Киеве восстанавливают движение по Северному мосту — какие ограничения будут действовать для водителей

В Киеве сегодня частично возобновляют движение по Северному мосту. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, пишет УНН.

Учёные провели техническое обследование сооружения. По его результатам движение разрешили возобновить с временными ограничениями

- говорится в сообщении.

Организация движения будет осуществляться следующим образом:

  • С левого на правый берег — по одной полосе, исключительно для пассажирского транспорта.
    • С правого на левый берег — по двум полосам для пассажирского транспорта и легковых автомобилей.

      Соответственно, по Северному мосту возобновляется движение автобусов.

      Также специалисты работают над введением в ближайшие дни реверсивного движения на мосту Патона — для увеличения его пропускной способности.

      О введении реверсивного движения и особенностях его организации сообщим дополнительно на официальных каналах городской власти

      - добавил Кличко.

      В Киеве после атаки рф сложно со светом, водой и отоплением, Северный мост перекрыт07.11.26, 08:30 • 17293 просмотра

      Ольга Розгон

      ОбществоКиевАвто
      Мост Патона (Киев)
      Виталий Кличко
      Киев