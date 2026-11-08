В Киеве восстанавливают движение по Северному мосту — какие ограничения будут действовать для водителей

В Киеве сегодня частично возобновляют движение по Северному мосту. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, пишет УНН.

Учёные провели техническое обследование сооружения. По его результатам движение разрешили возобновить с временными ограничениями - говорится в сообщении.

Организация движения будет осуществляться следующим образом:

С левого на правый берег — по одной полосе, исключительно для пассажирского транспорта.

С правого на левый берег — по двум полосам для пассажирского транспорта и легковых автомобилей.

Соответственно, по Северному мосту возобновляется движение автобусов.

Также специалисты работают над введением в ближайшие дни реверсивного движения на мосту Патона — для увеличения его пропускной способности.

О введении реверсивного движения и особенностях его организации сообщим дополнительно на официальных каналах городской власти - добавил Кличко.

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