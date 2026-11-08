У Києві відновлюють рух Північним мостом - які обмеження діятимуть для водіїв
Київ • УНН
Рух Північним мостом частково відновили після технічного обстеження. Автобуси рухатимуться в один бік, легковики — у зворотний.
У Києві сьогодні частково відновлюють рух Північним мостом. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, пише УНН.
Науковці провели технічне обстеження споруди. За його результатами рух дозволили відновити з тимчасовими обмеженнями
Організація руху відбуватиметься наступним чином:
- З лівого на правий берег — однією смугою, виключно для пасажирського транспорту.
- З правого на лівий берег — двома смугами для пасажирського транспорту та легкових автомобілів.
Відповідно Північним мостом відновлюється рух автобусів.
Також фахівці працюють над запровадженням у найближчі дні реверсивного руху на мосту Патона — для збільшення його пропускної здатності.
Про запровадження реверсивного руху та особливості його організації повідомимо додатково на офіційних каналах міської влади
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