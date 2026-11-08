У Києві відновлюють рух Північним мостом - які обмеження діятимуть для водіїв

У Києві сьогодні частково відновлюють рух Північним мостом. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, пише УНН.

Науковці провели технічне обстеження споруди. За його результатами рух дозволили відновити з тимчасовими обмеженнями - йдеться у повідомленні.

Організація руху відбуватиметься наступним чином:

З лівого на правий берег — однією смугою, виключно для пасажирського транспорту.

З правого на лівий берег — двома смугами для пасажирського транспорту та легкових автомобілів.

Відповідно Північним мостом відновлюється рух автобусів.

Також фахівці працюють над запровадженням у найближчі дні реверсивного руху на мосту Патона — для збільшення його пропускної здатності.

Про запровадження реверсивного руху та особливості його організації повідомимо додатково на офіційних каналах міської влади - додав Кличко.

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