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Financial Times

У Києві відновлюють рух Північним мостом - які обмеження діятимуть для водіїв

Київ • УНН

 • 740 перегляди

Рух Північним мостом частково відновили після технічного обстеження. Автобуси рухатимуться в один бік, легковики — у зворотний.

У Києві відновлюють рух Північним мостом - які обмеження діятимуть для водіїв

У Києві сьогодні частково відновлюють рух Північним мостом. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, пише УНН.

Науковці провели технічне обстеження споруди. За його результатами рух дозволили відновити з тимчасовими обмеженнями

- йдеться у повідомленні.

Організація руху відбуватиметься наступним чином:

  • З лівого на правий берег — однією смугою, виключно для пасажирського транспорту.
    • З правого на лівий берег — двома смугами для пасажирського транспорту та легкових автомобілів.

      Відповідно Північним мостом відновлюється рух автобусів.

      Також фахівці працюють над запровадженням у найближчі дні реверсивного руху на мосту Патона — для збільшення його пропускної здатності.

      Про запровадження реверсивного руху та особливості його організації повідомимо додатково на офіційних каналах міської влади

      - додав Кличко.

      У Києві після атаки рф складно зі світлом, водою і теплом, перекрито Північний міст07.11.26, 08:30 • 17294 перегляди

      Ольга Розгон

      СуспільствоКиївАвто
      Міст Патона (Київ)
      Віталій Кличко
      Київ