Марта Костюк обыграла третью ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA в Германии

Марта Костюк вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте. В четвертьфинале соревнований украинская теннисистка обыграла третью ракетку мира Коко Гофф из США. Об этом сообщает Суспільне.Спорт, передает УНН.

Детали

Костюк - единственная представительница Украины в Штутгарте. Украинка стартовала на турнире с победы в 3-часовом матче над немкой Лаурой Зигемунд, а в 1/8 финала совершила камбэк против седьмой ракетки мира Цинь Вэнь Чжэн.

Соперницей Костюк в четвертьфинале стала действующая чемпионка US Open Коко Гофф. Теннисистки в третий раз встречались в матче основной сетки WTA, оба предыдущих поединка, в частности в четвертьфинале Australian Open-2024, в трех сетах выиграла американка.

Костюк одержала самую крупную победу в карьере, впервые обыграв представительницу топ-3.

В полуфинале Костюк встретится с действующей чемпионкой Уимблдона Маркетой Вондроушовой из Чехии.

Дополнение

В первом сете Костюк дважды отыгрывалась после проигранных подач, однако сделать это в третий раз ей не удалось: Гофф повела 5:3 с брейком и в конце концов закрыла партию, реализовав второй сетпойнт.

Следующая партия началась с обмена брейками, победительницей в котором сначала оказалась Гофф, которая повела 4:2. Однако Костюк сумела перевернуть ход поединка: сначала сравняла счет (4:4), а при преимуществе 5:4 заработала сетпойнт на подаче американки - и реализовала его, восстановив паритет по партиям.

В начале решающего сета Костюк не воспользовалась возможностью повести 2:0 - Гофф отыграла три брейкпойнта. В следующем гейме американка сделала брейк, который Марта вскоре отыграла.

При счете 5:4 в свою пользу Костюк заработала три матчпойнта на подаче Гофф, но американка все отыграла. В следующем гейме Хофф сделала брейк, однако Марта сумела отыграться и перевести сет на тай-брейк.

На тай-брейке Костюк заработала четыре матчпойнта, поведя 6:2, Гофф снова отыграла все, однако в итоге украинка забрала два следующих розыгрыша, а затем и поединок. Костюк реализовала восьмой матчпойнт и одержала победу за 2 часа и 50 минут.

Марта Костюк выиграла второй в карьере парный турнир