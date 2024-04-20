Марта Костюк обыграла третью ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA в Германии

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
suspilneSuspilne
shtuthartШтутгарт
germaniyaГермания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
  •  102039 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
  •  113653 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
  •  98717 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
  •  86360 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
  •  70654 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  99123 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  205905 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236399 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232666 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176317 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Новости по теме
Марта Костюк обыграла третью ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA в Германии

Марта Костюк обыграла третью ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA в Германии

  •  2200 просмотра
КНДР провела испытания новой зенитной ракеты

КНДР провела испытания новой зенитной ракеты

  •  3847 просмотра
В Брянской области РФ после падения сбитого дрона загорелся энергообъект

В Брянской области РФ после падения сбитого дрона загорелся энергообъект

  •  3852 просмотра
Основным поставщиком для ВПК России является Китай - Блинкен

Основным поставщиком для ВПК России является Китай - Блинкен

  •  5294 просмотра
Комитет МВФ не смог написать совместное коммюнике на фоне разногласий по войнам

Комитет МВФ не смог написать совместное коммюнике на фоне разногласий по войнам

  •  7730 просмотра
В Украине погиб российский "военкор" Семен Еремин

В Украине погиб российский "военкор" Семен Еремин

  •  13293 просмотра
Пентагон готовится отправить в Украину артиллерию и противовоздушную оборону - Politico

Пентагон готовится отправить в Украину артиллерию и противовоздушную оборону - Politico

  •  14252 просмотра
США пришлют оружие Украине "немедленно", как только Конгресс примет финансирование - Белый Дом

США пришлют оружие Украине "немедленно", как только Конгресс примет финансирование - Белый Дом

  •  12596 просмотра
Сумщина: россияне обстреляли пять громад в приграничье, есть разрушения и травмированные гражданские

Сумщина: россияне обстреляли пять громад в приграничье, есть разрушения и травмированные гражданские

  •  12877 просмотра
В Сумах россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре

В Сумах россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре

  •  14515 просмотра

Популярные

Стал хитом: сериал Fallout продлили на второй сезон

Стал хитом: сериал Fallout продлили на второй сезон

  •  71302 просмотра
У Netflix резко выросла прибыль после введения строгих мер в отношении паролей

У Netflix резко выросла прибыль после введения строгих мер в отношении паролей

  •  71472 просмотра
"Помощь уже в пути": Столтенберг анонсировал пакеты военной помощи Украине от членов НАТО

"Помощь уже в пути": Столтенберг анонсировал пакеты военной помощи Украине от членов НАТО

  •  60925 просмотра
Союзники по НАТО без доступных систем ПВО пообещали финансовую поддержку для их приобретения для Украины - Столтенберг

Союзники по НАТО без доступных систем ПВО пообещали финансовую поддержку для их приобретения для Украины - Столтенберг

  •  60888 просмотра
Скорсезе планирует снять байопик о Синатре с Ди Каприо и Лоуренс

Скорсезе планирует снять байопик о Синатре с Ди Каприо и Лоуренс

  •  95810 просмотра

Публикации

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

  •  113653 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

  •  132935 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  189399 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  231177 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  336799 просмотра

Марта Костюк обыграла третью ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA в Германии

Марта Костюк победила третью ракетку мира Коко Гауфф в захватывающем трехсетовом четвертьфинальном матче и вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.

спорт •   •  2200 просмотра
Марта Костюк обыграла третью ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA в Германии

КНДР провела испытания новой зенитной ракеты

Северная Корея испытала боеголовку крылатой ракеты и новую зенитную ракету.

Война •   •  3847 просмотра
КНДР провела испытания новой зенитной ракеты

В Брянской области РФ после падения сбитого дрона загорелся энергообъект

Обломки беспилотника упали на объект энергетической инфраструктуры в Брянской области России, вызвав пожар.

Война •   •  3852 просмотра
В Брянской области РФ после падения сбитого дрона загорелся энергообъект

Основным поставщиком для ВПК России является Китай - Блинкен

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Китай сейчас является основным поставщиком сырья и компонентов для российского военно-промышленного комплекса, помогая России восстановить свою оборонно-промышленную базу, несмотря на санкции и экспортный контроль.

Война •   •  5294 просмотра
Основным поставщиком для ВПК России является Китай - Блинкен

Комитет МВФ не смог написать совместное коммюнике на фоне разногласий по войнам

Комитет Международного валютного фонда не смог опубликовать совместное коммюнике из-за разногласий между членами относительно войн на Ближнем Востоке и в Украине, зато опубликовал заявление главы МВФ, в котором признал экономические риски, связанные с глобальными конфликтами.

Война •   •  7730 просмотра
Комитет МВФ не смог написать совместное коммюнике на фоне разногласий по войнам

В Украине погиб российский "военкор" Семен Еремин

Российский "военный корреспондент" газеты "Известия" Семен Еремин погиб во время войны в Украине.

Общество •   •  13293 просмотра
В Украине погиб российский "военкор" Семен Еремин

Пентагон готовится отправить в Украину артиллерию и противовоздушную оборону - Politico

Пентагон готовится быстро утвердить пакет вооружений для Украины, который включает необходимое артиллерийское оборудование и средства противовоздушной обороны, как только Конгресс проголосует за дополнительное финансирование для Украины.

Война •   •  14252 просмотра
Пентагон готовится отправить в Украину артиллерию и противовоздушную оборону - Politico

США пришлют оружие Украине "немедленно", как только Конгресс примет финансирование - Белый Дом

Соединенные Штаты немедленно отправят оружие в Украину, если Конгресс одобрит выделение средств на помощь Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Война •   •  12596 просмотра
США пришлют оружие Украине "немедленно", как только Конгресс примет финансирование - Белый Дом

Сумщина: россияне обстреляли пять громад в приграничье, есть разрушения и травмированные гражданские

Российские оккупанты 10 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, зафиксировав 33 взрыва и обстреляв 5 общин, ранив 4 мирных жителей Белополья.

Война •   •  12877 просмотра
Сумщина: россияне обстреляли пять громад в приграничье, есть разрушения и травмированные гражданские

В Сумах россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре

Россияне нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Сумской области 19 апреля, без сообщений о жертвах.

Общество •   •  14515 просмотра
В Сумах россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре