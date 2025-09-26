$41.410.03
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Mercedes представил новый электрический фургон на модульной платформе

Mercedes-Benz показал будущий электрический фургон VLE, созданный на новой модульной платформе, вмещающей до восьми человек. Автомобиль преодолел 1100 км из Штутгарта в Рим с двумя 15-минутными зарядками.

Mercedes представил новый электрический фургон на модульной платформе

Mercedes-Benz недавно представил свой будущий VLE - электрический фургон обтекаемой формы и на новой платформе. Автопроизводитель опубликовал новый тизер, показав модель в классическом камуфляже, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

Mercedes строит VLE на своей новой модульной масштабируемой платформе для фургонов, что позволяет создавать несколько различных моделей на одной архитектуре, например, VLE и родственную ему VLS - более утилитарную модель. VLE вмещает до восьми человек, тогда как VLW больше ориентирован на бизнес-клиентов.

На тизерном изображении VLE мало что видно, но можно различить большую решетку радиатора с подсвеченным обрамлением и уникальные светодиодные дневные ходовые огни в форме трех звезд. Однако форма фургона четко заметна, демонстрируя удивительно спортивный вид автомобиля с низкой, агрессивной посадкой. Наряду с тем, что он выглядит эффектно, эта форма также улучшает аэродинамику и устойчивость на высокой скорости.

Mercedes не детализировал запас хода VLE, но продемонстрировал возможности зарядки фургона с помощью путешествия из Штутгарта в Рим на 1100 км. VLE совершил поездку с двумя 15-минутными остановками для зарядки, что, по словам Mercedes, демонстрирует удобство и возможности для обычных водителей.

Ожидается, что VLE и связанный с ним VLS появятся в 2026 году, и, по данным Automotive World, предсерийное производство уже началось на заводе автопроизводителя в Витории в Испании. Mercedes отметил, что разработка фургона произошла в рекордные сроки, очень быстро перейдя от идеи к проектированию и тестированию.

Юлия Шрамко

Авто
Электроэнергия
Рим
Штутгарт
Испания