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Масштабный запуск: Mercedes-Benz выведет на рынок 15 новых моделей электромобилей к 2027 году

Киев • УНН

 • 624 просмотра

Mercedes-Benz планирует выпустить не менее 15 новых моделей электромобилей к 2027 году, включая обновленные GLA и GLB, а также премиальные электрокары. Эта программа является самым масштабным запуском в истории бренда, охватывая три категории: Entry, Core и Top-End.

Масштабный запуск: Mercedes-Benz выведет на рынок 15 новых моделей электромобилей к 2027 году

Mercedes-Benz объявил о планах выпустить не менее 15 новых моделей электромобилей до 2027 года. В масштабную программу войдут как обновленные кроссоверы GLA и GLB, так и премиальные электрокары. В компании это называют самым масштабным запуском за всю историю бренда, пишет УНН со ссылкой на Insideevs.

Детали

Как отмечает издание, немецкий автопроизводитель "готовится представить не менее 15 новых моделей на аккумуляторных батареях, в дополнение к совершенно новому седану CLA и модели Shooting Brake, которые уже доступны в Европе".

Согласно документу, подготовленному немецкой компанией для инвесторов, полностью новые или обновленные электромобили "появятся на рынке в течение следующих двух лет".

Эту кампанию, которая также включает запуск 15 моделей с двигателями внутреннего сгорания в течение тех же сроков, Mercedes-Benz описывает как "крупнейшую программу запуска продуктов" в своей истории.

Будущие электромобили Mercedes-Benz разделены на три категории. В самый младший сегмент - Entry - входят две полностью электрические модели, запланированные к выпуску уже в следующем году. Хотя компания пока не раскрывает их названия, вероятно, речь идет об обновленных электрических кроссоверах GLA и GLB, чей релиз уже подтвержден.

В категории Core ожидается дебют еще двух электромобилей в 2026 году и еще одного - в 2027-м. По предварительным данным, первыми появятся новый электрический GLC и батарейная версия седана C-класса, а затем - возможная универсальная версия последнего.

На вершине модельной иерархии - топовый класс, в котором Mercedes готовит по пять премиальных электромобилей в 2026 и 2027 годах. Речь идет, в частности, об обновленных EQS, EQE и их SUV-версиях, роскошном электрофургоне и новом флагмане - электрическом суперседане AMG, вдохновленном концептом GT XX.

Помимо моделей, меняется и фирменный стиль. Mercedes-Benz отказывается от черной решетки радиатора, которая ранее была визитной карточкой линейки EQ, в пользу цифровой светодиодной решетки - первой ее получит новый электрический кроссовер GLC, который в компании уже называют "лицом будущего".

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Алена Уткина

ТехнологииАвто