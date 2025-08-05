Масштабний запуск: Mercedes-Benz виведе на ринок 15 нових моделей електромобілів до 2027 року
Київ • УНН
Mercedes-Benz планує випустити щонайменше 15 нових моделей електромобілів до 2027 року, включаючи оновлені GLA та GLB, а також преміальні електрокари. Ця програма є наймасштабнішим запуском в історії бренду, охоплюючи три категорії: Entry, Core та Top-End.
Mercedes-Benz оголосив про плани випустити щонайменше 15 нових моделей електромобілів до 2027 року. До масштабної програми увійдуть як оновлені кросовери GLA та GLB, так і преміальні електрокари. У компанії це називають наймасштабнішим запуском за всю історію бренду, пише УНН із посиланням на Insideevs.
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Як зазначає видання, німецький автовиробник "готується представити не менше 15 нових моделей на акумуляторних батареях, на додаток до абсолютно нового седана CLA та моделі Shooting Brake, які вже доступні в Європі".
Згідно з документом, підготовленим німецькою компанією для інвесторів, повністю нові або оновлені електромобілі "з'являться на ринку протягом наступних двох років".
Цю кампанію, яка також включає запуск 15 моделей з двигунами внутрішнього згоряння протягом тих самих термінів, Mercedes-Benz описує як "найбільшу програму запуску продуктів" у своїй історії.
Майбутні електромобілі Mercedes-Benz розділено на три категорії. До наймолодшого сегмента - Entry - входять дві повністю електричні моделі, заплановані до випуску вже наступного року. Хоча компанія поки не розкриває їхні назви, ймовірно, йдеться про оновлені електричні кросовери GLA та GLB, чий реліз уже підтверджено.
У категорії Core очікується дебют ще двох електромобілів у 2026 році та ще одного - у 2027-му. За попередніми даними, першими з'являться новий електричний GLC та батарейна версія седана C-класу, а згодом - можлива універсальна версія останнього.
На вершині модельної ієрархії - топовий клас, у якому Mercedes готує по п’ять преміальних електромобілів у 2026 і 2027 роках. Йдеться, зокрема, про оновлені EQS, EQE та їх SUV-версії, розкішний електрофургон і новий флагман - електричний суперседан AMG, натхненний концептом GT XX.
Окрім моделей, змінюється й фірмовий стиль. Mercedes-Benz відмовляється від чорної решітки радіатора, яка раніше була візитівкою лінійки EQ, на користь цифрової світлодіодної решітки - першою її отримає новий електричний кросовер GLC, який у компанії вже називають "обличчям майбутнього".
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