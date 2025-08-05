Електромобіль Chevy Equinox EV посів друге місце за популярністю після Tesla - ЗМІ

Електромобіль Chevrolet Equinox перебуває на піку популярності. Електромобіль початкового рівня General Motors був найбільш продаваним автомобілем, відмінним від Tesla, протягом першої половини 2025 року, витіснивши титул у конкурента Ford Mustang Mach-E. Про це повідомляє Insideevs, пише УНН.

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Цей імпульс продовжився і в липні, повідомила GM у понеділок. Автовиробник перевищив позначку в 8500 проданих електромобілів Equinox, що стало найкращим показником за всю історію моделі. Що ще важливіше, GM заявляє, що це найкращий місяць продажів для будь-якого електромобіля, відмінного від Tesla, за всю історію. Це щонайменше на 1000 більше, ніж найкращий місяць продажів Mach-E.

Це показує, що, хоча Tesla все ще є безперечним лідером ринку, інші бренди наздоганяють її, і що електромобілі більше не є символом одного бренду в Америці. Це також піднімає складне питання щодо майбутнього продажів електромобілів в Америці: якщо неминуче припинення податкової пільги на електромобілі призводить до різкого зростання продажів саме зараз, наскільки серйозним буде крах, коли ця політика буде похована?

Зокрема, GM вдалося збільшити продажі електромобілів краще, ніж більшість інших, за останні кілька років завдяки швидко зростаючому асортименту нових моделей. Серед них величезні, дорогі вантажівки та позашляховики, такі як GMC Hummer та Cadillac Escalade IQ, але саме більш доступний Equinox EV лідирує.

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GM заявляє, що в липні продала понад 19 тисяч електромобілів, що на 115% більше, ніж минулого року. Equinox EV склав близько 45% цих продажів, а щонайменше 10 інших моделей розділили решту 55%. З додаванням липневих показників GM продала понад 36 000 електромобілів Equinox цього року, перевершивши минулорічні продажі.

Частково популярність Equinox зумовлена його чудовою ціннісною пропозицією. У базовій версії з переднім приводом він коштує 35 тисяч доларів і пропонує запас ходу за стандартом EPA 319 миль. Це співвідношення ціни та діапазону, яке практично не має аналогів на американському ринку електромобілів, де переважають преміальні та розкішні автомобілі. Середній новий електромобіль сьогодні продається майже за 60 тисяч доларів, а варіанти до 35 тисяч доларів трапляються рідко, тому Equinox EV виділяється.

А ще є податкова пільга на електромобілі, термін дії якої закінчується, і яка нависає над усіма розмовами про продаж електромобілів у 2025 році.

Зараз Equinox EV має право на повну знижку в розмірі 7500 доларів, що знижує його ефективну ціну нижче 30 тисяч доларів. Набір політик щодо податкової пільги на електромобілі став потужним рушієм продажів електромобілів і, зокрема, їх лізингу.

Закон республіканців, що також відомий як "Один великий красивий законопроект", підписаний президентом Трампом 4 липня, означає кінець цієї програми після 30 вересня. Цей термін, ймовірно, спонукає покупців відкласти покупки. Сама GM каже, що це, ймовірно, є важливим фактором.

Попит на електромобілі в галузі зростає, частково завдяки майбутньому завершенню дії федеральної програми податкових пільг на споживачів у США - заявив автовиробник у прес-релізі в понеділок.

Решта року, ймовірно, буде справжнім переломним моментом для виробників електромобілів у США. Аналітики прогнозують високі продажі електромобілів до кінця третього кварталу, а потім уповільнення після завершення дії податкових пільг.

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