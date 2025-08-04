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У США зобов'язали Tesla виплатити 329 мільйонів доларів за смертельне ДТП з автопілотом

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Суд у Флориді зобов'язав Tesla виплатити 329 мільйонів доларів за смертельну ДТП 2019 року за участю автопілота. Це перший випадок, коли автопілот компанії визнали причетним до смертельної аварії.

У США зобов'язали Tesla виплатити 329 мільйонів доларів за смертельне ДТП з автопілотом

У Сполучених Штатах Америки компанію Tesla визнали винною в смертельній ДТП, спричиненій автопілотом. Суд постановив виплатити 329 мільйонів доларів родині загиблої та постраждалому. Про це інформує СNN, передає УНН.

Деталі

Суд присяжних у Флориді визнав компанію Tesla винною в смертельній ДТП 2019 року, коли електромобіль Model S на автопілоті врізався в припарковане авто.

Зазначаєтся, що внаслідок ДТП загинула Найбель Бенавідес Леон, а її колишній хлопець Діллон Ангуло отримав серйозні травми. Суд зобов’язав Tesla виплатити понад 329 мільйонів доларів компенсації та штрафів - це перший випадок, коли автопілот компанії визнали причетним до смертельної аварії.

Розслідування показало, що водій відволікся, піднімаючи телефон, не зупинився на знаках і проїхав перехрестя на швидкості близько 100 км/год. Він заявив, що автопілот не попередив його про небезпеку. Експерти кажуть, що присяжні винесли вирок тільки тому, що знайшли дефект у програмному забезпеченні автопілота.

За словами позивачів, Tesla дозволила використовувати автопілот і поза автомагістралями, де система працює ненадійно. Хоч Ілон Маск раніше запевняв, що автопілот "водить краще за людей", тепер компанія може зіткнутися з новими судовими позовами.

Tesla вже заявила про намір оскаржити рішення. Після вироку акції компанії впали, а плани Маска запустити роботаксі наступного року опинилися під загрозою.

Нагадаємо

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Віта Зеленецька

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