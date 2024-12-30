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Tesla втрапила у смертельну ДТП у Києві: водійці повідомили про підозру

Київ • УНН

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41-річній водійці Tesla Model 3 повідомили про підозру через ДТП з двома загиблими у Києві. Жінка керувала автомобілем у стані алкогольного сп'яніння з показником 1,84 проміле.

Водійці автомобіля "Tesla Model 3" повідомили про підозру за ДТП із двома загиблими у Києві, повідомили у Київській міській прокуратурі у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Повідомлено про підозру 41-річній жінці у вчиненні ДТП в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель двох пасажирів (ч. 4 ст. 286-1 КК України)", - повідомили у прокуратурі.

ДТП, як вказано, сталася вночі 28 грудня 2024 року.

"Встановлено, що водійка автомобіля "Tesla Model 3", рухаючись по вулиці Василя Липківського, повертаючи ліворуч, не впоралась з керуванням автомобіля, у результаті чого його винесло на тротуар, де машина зіткнулася з парканом та перекинулася на дах", - вказали у прокуратурі.

Внаслідок зіткнення 40-річний пасажир та 41-річна пасажирка автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень, як повідомляється, загинули на місці

"Прилад Драгер зафіксував у кермувальниці автомобіля 1,84 проміле алкоголю", - ідеться у повідомленні.

Наразі жінці, як зазначається, повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
tesla-inkTesla Inc
kyivКиїв

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