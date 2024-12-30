Tesla попала в смертельное ДТП в Киеве: женщине-водителю сообщили о подозрении
Киев • УНН
41-летней водителю Tesla Model 3 сообщили о подозрении из-за ДТП с двумя погибшими в Киеве. Женщина управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения с показателем 1,84 промилле.
Женщине-водителю автомобиля "Tesla Model 3" сообщили о подозрении за ДТП с двумя погибшими в Киеве, сообщили в Киевской городской прокуратуре в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Сообщено о подозрении 41-летней женщине в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель двух пассажиров (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.
ДТП, как указано, произошло ночью 28 декабря 2024 года.
"Установлено, что женщина-водитель автомобиля "Tesla Model 3", двигаясь по улице Василия Липкивского, поворачивая налево, не справилась с управлением автомобиля, в результате чего его вынесло на тротуар, где машина столкнулась с забором и перевернулась на крышу", - указали в прокуратуре.
В результате столкновения 40-летний пассажир и 41-летняя пассажирка автомобиля от полученных телесных повреждений, как сообщается, погибли на месте
"Прибор Драгер зафиксировал у женщины-водителя автомобиля 1,84 промилле алкоголя", - говорится в сообщении.
Сейчас женщине, как отмечается, сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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