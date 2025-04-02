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На Вінничині сталось смертельне ДТП з участю Tesla: поліція повідомила деталі

Київ • УНН

 • 15263 перегляди

2 квітня на Вінниччині сталось ДТП: зіткнулись Tesla та Honda. В результаті аварії загинув 51-річний пасажир Honda, водіїв з травмами госпіталізовано.

На Вінничині сталось смертельне ДТП з участю Tesla: поліція повідомила деталі

У середу, 2 квітня, на Вінничині сталось ДТП зі смертельними наслідками – зіштовхнулись автомобілі Tesla та Honda. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України у Вінницькій області.

Деталі

Аварія сталась близько 7:30 на об'їзній дорозі міста Вінниця. Внаслідок зіткнення двох автомобілів загинув 51-річний пасажир Honda, мешканець Вінниці. Водії обидвох легковиків опинились в лікарні з тілесними ушкодженнями.

Постраждалі автомобілі поміщені на спеціальний майданчик. Правоохоронці порушили справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людей). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 8 років – обставини аварії з’ясовуэ слідство.

Нагадаємо

У Тернопільській області сталась смертельна ДТП: одразу три автомобілі (DAF, Mercedes та Renault) зіткнулись на трасі Тернопіль – Рава-Руська, один з водіїв загинув.

Євген Устименко

Євген Устименко

Кримінал та НП
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