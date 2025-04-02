В Винницкой области произошло смертельное ДТП с участием Tesla: полиция сообщила детали

В среду, 2 апреля, в Винницкой области произошло ДТП со смертельным исходом – столкнулись автомобили Tesla и Honda. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Винницкой области.

Детали

Авария произошла около 7:30 на объездной дороге города Винница. В результате столкновения двух автомобилей погиб 51-летний пассажир Honda, житель Винницы. Водители обоих легковушек оказались в больнице с телесными повреждениями.

Пострадавшие автомобили помещены на специальную площадку. Правоохранители возбудили дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть людей). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет – обстоятельства аварии выясняет следствие.

Напомним

В Тернопольской области произошло смертельное ДТП: сразу три автомобиля (DAF, Mercedes и Renault) столкнулись на трассе Тернополь – Рава-Русская, один из водителей погиб.