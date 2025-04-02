На Тернопільщині смертельна ДТП: DAF влетів у вантажівку на зустрічці і врізався у бус
Київ • УНН
На трасі Тернопіль - Рава-Руська зіткнулися DAF, Mercedes та Renault. В результаті аварії загинув водій Mercedes, його тіло вивільняли рятувальники.
На трасі Тернопіль - Рава-Руська вантажний автомобіль DAF врізався в іншу вантажівку, що їхала по зустрічній смузі, а потім його відкинуло на мікроавтобус позаду, загинув один з водіїв, повідомили у ГУНП у Тернопільській області у середу, пише УНН.
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ДТП за участю трьох автомобілів сталася близько 10 ранку неподалік села Цебрів.
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На місці пригоди відправилися слідчі, а також рятувальники служби надзвичайних ситуацій та медики.
За попередньою інформацією, автомобіль марки DAF, який рухався з причепом, допустив зіткнення із зустрічною вантажівкою Mercedes. Після удару у DAF врізався ще бус марки Renault, який їхав позаду
У результаті аварії, як зазначається, загинув водій із Mercedes. Його тіло рятувальники вивільняли із металевої пастки.
Слідчі поліції встановлюють причини ДТП. Вирішується питання про відкриття провадження відповідно до ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.