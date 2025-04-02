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В Тернопольской области смертельное ДТП: DAF влетел в грузовик на встречке и врезался в бус

Киев • УНН

 • 11748 просмотра

На трассе Тернополь - Рава-Русская столкнулись DAF, Mercedes и Renault. В результате аварии погиб водитель Mercedes, его тело высвобождали спасатели.

В Тернопольской области смертельное ДТП: DAF влетел в грузовик на встречке и врезался в бус

На трассе Тернополь - Рава-Русская грузовой автомобиль DAF врезался в другой грузовик, ехавший по встречной полосе, а затем его отбросило на микроавтобус сзади, погиб один из водителей, сообщили в ГУНП в Тернопольской области в среду, пишет УНН.

Детали

ДТП с участием трех автомобилей произошло около 10 утра недалеко от села Цебров.

Трассу Тернополь-Львов перекрыто из-за ДТП с пострадавшими02.04.25, 12:12 • 11613 просмотров

На место происшествия отправились следователи, а также спасатели службы чрезвычайных ситуаций и медики.

По предварительной информации, автомобиль марки DAF, который двигался с прицепом, допустил столкновение со встречным грузовиком Mercedes. После удара в DAF врезался еще бус марки Renault, который ехал сзади

- сообщили в полиции.

В результате аварии, как отмечается, погиб водитель из Mercedes. Его тело спасатели высвобождали из металлической ловушки.

Следователи полиции устанавливают причины ДТП. Решается вопрос об открытии производства в соответствии с ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается проверка.

Юлия Шрамко

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