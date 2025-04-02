Трассу Тернополь-Львов перекрыто из-за ДТП с пострадавшими

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон
19:36 • 13811 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
15:18 • 102649 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 166015 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

3 апреля, 13:29 • 104767 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 341618 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 172893 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 144428 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 195996 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 124682 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 108109 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 45796 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 157738 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 36291 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 83136 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 21886 просмотра
публикации

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

19:36 • 13814 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 83340 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 102653 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

3 апреля, 13:51 • 166017 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 157907 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джорджия Мелони

Андрей Сибига

Александр Стабб

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

Дэвид Швиммер заявил, что не мог слушать культовую песню из "Друзей" с тех пор, как ушел из шоу

16:23 • 19764 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 22025 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 36426 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 45922 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 135463 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Хранитель

YouTube

Вашингтон Пост

Трассу Тернополь-Львов перекрыто из-за ДТП с пострадавшими

Киев • УНН

 • 11613 просмотра

На автодороге М-09 произошла авария. Движение перекрыто, организован объезд трассы в направлении Львова и Тернополя, о чем сообщили в патрульной полиции.

Трассу Тернополь-Львов перекрыто из-за ДТП с пострадавшими

На автодороге М-09 произошла транспортная авария с травмированными. Путь по трассе из Тернополя на Львов перекрыт, но организован объезд. Передает УНН со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

Детали

На автодороге М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская произошло ДТП.

Вниманию водителей, Тернопольской области На автодороге М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская, недалеко от 11 км, произошло ДТП с травмированными - информируют в Полиции Украины.

На опубликованных снимках можно увидеть грузовик, который отброшен поперек дороги. 

В патрульной полиции предупреждают, что движение по полосам трассы М-09 временно перекрыто.

Но также объявлено об организации объезда.

В направлении г. Тернополь организован объезд:

  • по автодороге Т-2018 Зборов - Козова; по автодороге М-30 Стрый — Изварино (через г. Зборов);

    Также в направлении города Львов:

    • по автодороге Р-41 — М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская с выездом на автодорогу М-30 Стрый — Изварино

      Напомним

      В Австрии микроавтобус с украинцами врезался в грузовик. Четыре женщины погибли, еще четверо получили серьезные ранения и были госпитализированы.

      На Выдубичах в Киеве произошло серьезное ДТП - грузовик вылетел за пределы моста и протаранил забор.

      Игорь Тележников

      Игорь Тележников

      Криминал и ЧП
      Украина
      Львов
      Bitcoin
      $81,990.90
      Золото
      $3,127.40
      Tesla
      $269.16
      Brent
      $69.97
      S&P 500
      $5,438.02
      Газ TTF
      $39.20
      Ethereum
      $1,786.86