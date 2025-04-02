Трассу Тернополь-Львов перекрыто из-за ДТП с пострадавшими
Киев • УНН
На автодороге М-09 произошла авария. Движение перекрыто, организован объезд трассы в направлении Львова и Тернополя, о чем сообщили в патрульной полиции.
На автодороге М-09 произошла транспортная авария с травмированными. Путь по трассе из Тернополя на Львов перекрыт, но организован объезд. Передает УНН со ссылкой на Патрульную полицию Украины.
Детали
На автодороге М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская произошло ДТП.
Вниманию водителей, Тернопольской области На автодороге М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская, недалеко от 11 км, произошло ДТП с травмированными - информируют в Полиции Украины.
На опубликованных снимках можно увидеть грузовик, который отброшен поперек дороги.
В патрульной полиции предупреждают, что движение по полосам трассы М-09 временно перекрыто.
Но также объявлено об организации объезда.
В направлении г. Тернополь организован объезд:
- по автодороге Т-2018 Зборов - Козова; по автодороге М-30 Стрый — Изварино (через г. Зборов);
Также в направлении города Львов:
- по автодороге Р-41 — М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская с выездом на автодорогу М-30 Стрый — Изварино
Напомним
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