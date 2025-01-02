ДТП у Києві: повідомляють, що вантажівка злетіла з мосту
Київ • УНН
На Видубичах у Києві сталася серйозна ДТП - вантажівка вилетіла за межі мосту та протаранила паркан. Про стан водія наразі інформації немає, офіційні дані відсутні.
У мережі повідомляють про ДТП з вантажівкою на Видубичах у Києві, пише УНН.
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Як повідомляють у місцевих телеграм-каналах, "фура вилетіла за мосту на Видубичах".
"Вантажівка протаранила паркан, про стан водія інформації немає", - зазначає один з пабліків.
Офіційної інформації наразі немає.
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