ДТП у Києві: повідомляють, що вантажівка злетіла з мосту

У мережі повідомляють про ДТП з вантажівкою на Видубичах у Києві, пише УНН.

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Як повідомляють у місцевих телеграм-каналах, "фура вилетіла за мосту на Видубичах".

"Вантажівка протаранила паркан, про стан водія інформації немає", - зазначає один з пабліків.

Офіційної інформації наразі немає.

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