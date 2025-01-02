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ДТП у Києві: повідомляють, що вантажівка злетіла з мосту

Київ • УНН

 • 28462 перегляди

На Видубичах у Києві сталася серйозна ДТП - вантажівка вилетіла за межі мосту та протаранила паркан. Про стан водія наразі інформації немає, офіційні дані відсутні.

У мережі повідомляють про ДТП з вантажівкою на Видубичах у Києві, пише УНН.

Деталі

Як повідомляють у місцевих телеграм-каналах, "фура вилетіла за мосту на Видубичах".

"Вантажівка протаранила паркан, про стан водія інформації немає", - зазначає один з пабліків.

Офіційної інформації наразі немає.

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ДТП з постраждалими побільшало на 11%: топ автодоріг, де стається найбільше аварій04.10.24, 09:28 • 25829 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Київ
kyivКиїв

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