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ДТП в Киеве: сообщают, что грузовик слетел с моста

ДТП в Киеве: сообщают, что грузовик слетел с моста

Киев  •  УНН

 • 8532 просмотра

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На Выдубичах в Киеве произошло серьезное ДТП - грузовик вылетел за пределы моста и протаранил забор. О состоянии водителя пока информации нет, официальные данные отсутствуют.

В сети сообщают о ДТП с грузовиком на Выдубичах в Киеве, пишет УНН.

Детали

Как сообщают в местных телеграм-каналах, "фура вылетела с моста на Выдубичах".

"Грузовик протаранил забор, о состоянии водителя информации нет", - отмечает один из пабликов.

Официальной информации пока нет.

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Число ДТП с пострадавшими увеличилось на 11%: топ автодорог, где происходит больше всего аварий4 окт. 2024, 06:28 • 19818 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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