ДТП в Киеве: сообщают, что грузовик слетел с моста
Киев • УНН
На Выдубичах в Киеве произошло серьезное ДТП - грузовик вылетел за пределы моста и протаранил забор. О состоянии водителя пока информации нет, официальные данные отсутствуют.
В сети сообщают о ДТП с грузовиком на Выдубичах в Киеве, пишет УНН.
Детали
Как сообщают в местных телеграм-каналах, "фура вылетела с моста на Выдубичах".
"Грузовик протаранил забор, о состоянии водителя информации нет", - отмечает один из пабликов.
Официальной информации пока нет.
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