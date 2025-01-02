ДТП в Киеве: сообщают, что грузовик слетел с моста

В сети сообщают о ДТП с грузовиком на Выдубичах в Киеве, пишет УНН.

Детали

Как сообщают в местных телеграм-каналах, "фура вылетела с моста на Выдубичах".

"Грузовик протаранил забор, о состоянии водителя информации нет", - отмечает один из пабликов.

Официальной информации пока нет.

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