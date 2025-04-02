Трасу Тернопіль-Львів перекрито через ДТП з постраждалими
Київ • УНН
На автодорозі М-09 сталася аварія. Рух перекрито, організовано об'їзд траси в напрямку Львова та Тернополя, про що повідомили в патрульній поліції.
На автодорозі М-09 сталася транспортна аварія з травмованими. Шлях по трасі з Тернополя на Львів перекрито, але організовано об’їзд. Передає УНН із посиланням на Патрульну поліцію України.
Деталі
На автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Русь сталася ДТП.
До уваги водіїв, Тернопільської області На автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська, неподалік 11 км, сталася ДТП з травмованими - інформують у Поліції України.
На опублікованих знімках можна побачити вавантажівку, яку відкинуто поперек дороги.
У патрульній поліції попереджають, що рух смугами траси М-09 тимчасово перекритий.
Але також оголошено про організацію об’їзду.
У напрямку м. Тернопіль організовано об’їзд:
- автодорогою Т-2018 Зборів - Козова; автодорогою М-30 Стрий — Ізварине (через м. Зборів);
Також у напрямку міста Львів:
- автодорогою Р-41 — М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська з виїздом на автодорогу М-30 Стрий — Ізварине
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