В США обязали Tesla выплатить 329 миллионов долларов за смертельное ДТП с автопилотом
Киев • УНН
Суд во Флориде обязал Tesla выплатить 329 миллионов долларов за смертельное ДТП 2019 года с участием автопилота. Это первый случай, когда автопилот компании признали причастным к смертельной аварии.
В Соединенных Штатах Америки компания Tesla была признана виновной в смертельном ДТП, вызванном автопилотом. Суд постановил выплатить 329 миллионов долларов семье погибшей и пострадавшему. Об этом информирует СNN, передает УНН.
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Суд присяжных во Флориде признал компанию Tesla виновной в смертельном ДТП 2019 года, когда электромобиль Model S на автопилоте врезался в припаркованный автомобиль.
Отмечается, что в результате ДТП погибла Найбель Бенавидес Леон, а ее бывший парень Диллон Ангуло получил серьезные травмы. Суд обязал Tesla выплатить более 329 миллионов долларов компенсации и штрафов — это первый случай, когда автопилот компании признали причастным к смертельной аварии.
Расследование показало, что водитель отвлекся, поднимая телефон, не остановился на знаках и проехал перекресток на скорости около 100 км/ч. Он заявил, что автопилот не предупредил его об опасности. Эксперты говорят, что присяжные вынесли приговор только потому, что нашли дефект в программном обеспечении автопилота.
По словам истцов, Tesla разрешила использовать автопилот и вне автомагистралей, где система работает ненадежно. Хотя Илон Маск ранее уверял, что автопилот "водит лучше людей", теперь компания может столкнуться с новыми судебными исками.
Tesla уже заявила о намерении обжаловать решение. После приговора акции компании упали, а планы Маска запустить роботакси в следующем году оказались под угрозой.
Напомним
2 апреля 2025 года в Винницкой области произошло ДТП: столкнулись Tesla и Honda. В результате аварии погиб 51-летний пассажир Honda, водители с травмами госпитализированы.
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