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В США обязали Tesla выплатить 329 миллионов долларов за смертельное ДТП с автопилотом

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Суд во Флориде обязал Tesla выплатить 329 миллионов долларов за смертельное ДТП 2019 года с участием автопилота. Это первый случай, когда автопилот компании признали причастным к смертельной аварии.

В США обязали Tesla выплатить 329 миллионов долларов за смертельное ДТП с автопилотом

В Соединенных Штатах Америки компания Tesla была признана виновной в смертельном ДТП, вызванном автопилотом. Суд постановил выплатить 329 миллионов долларов семье погибшей и пострадавшему. Об этом информирует СNN, передает УНН.

Подробности

Суд присяжных во Флориде признал компанию Tesla виновной в смертельном ДТП 2019 года, когда электромобиль Model S на автопилоте врезался в припаркованный автомобиль.

Отмечается, что в результате ДТП погибла Найбель Бенавидес Леон, а ее бывший парень Диллон Ангуло получил серьезные травмы. Суд обязал Tesla выплатить более 329 миллионов долларов компенсации и штрафов — это первый случай, когда автопилот компании признали причастным к смертельной аварии.

Расследование показало, что водитель отвлекся, поднимая телефон, не остановился на знаках и проехал перекресток на скорости около 100 км/ч. Он заявил, что автопилот не предупредил его об опасности. Эксперты говорят, что присяжные вынесли приговор только потому, что нашли дефект в программном обеспечении автопилота.

По словам истцов, Tesla разрешила использовать автопилот и вне автомагистралей, где система работает ненадежно. Хотя Илон Маск ранее уверял, что автопилот "водит лучше людей", теперь компания может столкнуться с новыми судебными исками.

Tesla уже заявила о намерении обжаловать решение. После приговора акции компании упали, а планы Маска запустить роботакси в следующем году оказались под угрозой.

Напомним

2 апреля 2025 года в Винницкой области произошло ДТП: столкнулись Tesla и Honda. В результате аварии погиб 51-летний пассажир Honda, водители с травмами госпитализированы.

Tesla попала в смертельное ДТП в Киеве: женщине-водителю сообщили о подозрении30.12.24, 11:12 • 24219 просмотров

Вита Зеленецкая

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