Электромобиль Chevy Equinox EV занял второе место по популярности после Tesla - СМИ

Электромобиль Chevrolet Equinox находится на пике популярности. Электромобиль начального уровня General Motors был самым продаваемым автомобилем, отличным от Tesla, в течение первой половины 2025 года, вытеснив титул у конкурента Ford Mustang Mach-E. Об этом сообщает Insideevs, пишет УНН.

Детали

Этот импульс продолжился и в июле, сообщила GM в понедельник. Автопроизводитель превысил отметку в 8500 проданных электромобилей Equinox, что стало лучшим показателем за всю историю модели. Что еще важнее, GM заявляет, что это лучший месяц продаж для любого электромобиля, отличного от Tesla, за всю историю. Это как минимум на 1000 больше, чем лучший месяц продаж Mach-E.

Это показывает, что, хотя Tesla все еще является бесспорным лидером рынка, другие бренды догоняют ее, и что электромобили больше не являются символом одного бренда в Америке. Это также поднимает сложный вопрос относительно будущего продаж электромобилей в Америке: если неизбежное прекращение налоговой льготы на электромобили приводит к резкому росту продаж именно сейчас, насколько серьезным будет крах, когда эта политика будет похоронена?

В частности, GM удалось увеличить продажи электромобилей лучше, чем большинству других, за последние несколько лет благодаря быстро растущему ассортименту новых моделей. Среди них огромные, дорогие грузовики и внедорожники, такие как GMC Hummer и Cadillac Escalade IQ, но именно более доступный Equinox EV лидирует.

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GM заявляет, что в июле продала более 19 тысяч электромобилей, что на 115% больше, чем в прошлом году. Equinox EV составил около 45% этих продаж, а как минимум 10 других моделей разделили остальные 55%. С добавлением июльских показателей GM продала более 36 000 электромобилей Equinox в этом году, превзойдя прошлогодние продажи.

Частично популярность Equinox обусловлена его превосходным ценовым предложением. В базовой версии с передним приводом он стоит 35 тысяч долларов и предлагает запас хода по стандарту EPA 319 миль. Это соотношение цены и диапазона, которое практически не имеет аналогов на американском рынке электромобилей, где преобладают премиальные и роскошные автомобили. Средний новый электромобиль сегодня продается почти за 60 тысяч долларов, а варианты до 35 тысяч долларов встречаются редко, поэтому Equinox EV выделяется.

А еще есть налоговая льгота на электромобили, срок действия которой истекает, и которая нависает над всеми разговорами о продаже электромобилей в 2025 году.

Сейчас Equinox EV имеет право на полную скидку в размере 7500 долларов, что снижает его эффективную цену ниже 30 тысяч долларов. Набор политик по налоговой льготе на электромобили стал мощным двигателем продаж электромобилей и, в частности, их лизинга.

Закон республиканцев, также известный как "Один большой красивый законопроект", подписанный президентом Трампом 4 июля, означает конец этой программы после 30 сентября. Этот срок, вероятно, побуждает покупателей отложить покупки. Сама GM говорит, что это, вероятно, является важным фактором.

Спрос на электромобили в отрасли растет, отчасти благодаря будущему завершению действия федеральной программы налоговых льгот на потребителей в США - заявил автопроизводитель в пресс-релизе в понедельник.

Остаток года, вероятно, будет настоящим переломным моментом для производителей электромобилей в США. Аналитики прогнозируют высокие продажи электромобилей до конца третьего квартала, а затем замедление после завершения действия налоговых льгот.

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