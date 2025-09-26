Mercedes представив новий електричний фургон на модульній платформі
Київ • УНН
Mercedes-Benz показав майбутній електричний фургон VLE, створений на новій модульній платформі, що вміщує до восьми осіб. Автомобіль подолав 1100 км зі Штутгарта до Рима з двома 15-хвилинними зарядками.
Mercedes-Benz нещодавно представив свій майбутній VLE - електричний фургон з обтічною формою і новою платформою. Автовиробник опублікував новий тизер, показавши модель у класичному камуфляжі, пише УНН з посиланням на Autoblog.
Деталі
Mercedes будує VLE на своїй новій модульній масштабованій платформі для фургонів, що дозволяє створювати кілька різних моделей на одній архітектурі, наприклад, VLE і споріднену йому VLS - більш утилітарну модель. VLE вміщує до восьми осіб, тоді як VLW більше орієнтований на бізнес-клієнтів.
На тизерному зображенні VLE мало що видно, але можна розрізнити велику решітку радіатора з підсвіченим обрамленням і унікальні світлодіодні денні ходові вогні у формі трьох зірок. Однак форма фургона чітко помітна, демонструючи напрочуд спортивний вигляд автомобіля з низькою, агресивною посадкою. Поряд з тим, що він виглядає ефектно, ця форма також покращує аеродинаміку та стійкість на високій швидкості.
Mercedes не детально описав запас ходу VLE, але продемонстрував можливості заряджання фургона за допомогою подорожі від Штутгарта до Рима на 1100 км. VLE здійснив поїздку з двома 15-хвилинними зупинками для зарядки, що, за словами Mercedes, демонструє зручність та можливості для звичайних водіїв.
Очікується, що VLE та пов'язаний з ним VLS з'являться у 2026 році, і, за даними Automotive World, передсерійне виробництво вже почалося на заводі автовиробника у Віторії в Іспанії. Mercedes зазначив, що розробка фургона відбулася в рекордні терміни, дуже швидко перейшовши від ідеї до проектування та тестування.
Масштабний запуск: Mercedes-Benz виведе на ринок 15 нових моделей електромобілів до 2027 року05.08.25, 15:58 • 2404 перегляди