В Германии предъявили обвинения украинцу из-за диверсий с посылками

Федеральная прокуратура Германии объявила о новых обвинениях по делу о возможной диверсии по заказу российских спецслужб: третьим подозреваемым стал украинец Евгений Б., которого следствие считает организатором плана по отправке посылок с зажигательными устройствами. Об этом сообщает Die Zeit, пишет УНН.

Двум другим подозреваемым обвинения были предъявлены ранее: Даниил Б. и Владислав Т., также граждане Украины, были задержаны в Германии в мае 2025 года. По данным следствия, именно Евгений Б. привлек их к этой операции.

Евгению Б. инкриминируют сговор с целью поджога и агентурную деятельность с диверсионной целью. Решение о принятии обвинительного акта будет принимать Высший земельный суд Штутгарта.

Обвиняемые отправляли тестовые посылки

По данным следствия, Евгений Б. якобы получил задание от российской спецслужбы через посредников в Мариуполе — из Кельна отправить две посылки с активными GPS-трекерами в направлении Украины. Мариуполь, портовый город на юго-востоке Украины, в первые месяцы российского вторжения 2022 года был оккупирован российской армией.

В конце марта 2025 года мужчины, по информации Федеральной прокуратуры, отправили из Кельна тестовые посылки. С их помощью они, вероятно, пытались выяснить маршруты доставки и процедуры в службе доставки посылок. GPS-трекеры и другие материалы для этого обеспечил Евгений Б.

Зажигательные устройства должны были нанести как можно больший ущерб

Кроме того, он пообещал российской спецслужбе отправлять посылки с зажигательными устройствами. Они должны были загораться в Германии или по дороге на неоккупированные Россией территории Украины и наносить как можно больший ущерб, чтобы запугать население.

Однако до конкретных диверсионных актов дело не дошло — мужчин разоблачили раньше. Благодаря тестовым посылкам полиция и ведомство по охране конституции Северного Рейна — Вестфалии вышли на Владислава Т., после чего расследование переняла Федеральная прокуратура.

