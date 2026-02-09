$43.050.09
50.760.13
Эксклюзив
16:18 • 4280 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
15:20 • 8190 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 20477 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 36183 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 39077 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 55291 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 53245 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 42493 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 40787 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 27197 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
В Германии предъявили обвинения украинцу из-за диверсий с посылками

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения украинцу Евгению Б. по делу о диверсиях. Его считают организатором отправки посылок с зажигательными устройствами по заказу российских спецслужб.

В Германии предъявили обвинения украинцу из-за диверсий с посылками

Федеральная прокуратура Германии объявила о новых обвинениях по делу о возможной диверсии по заказу российских спецслужб: третьим подозреваемым стал украинец Евгений Б., которого следствие считает организатором плана по отправке посылок с зажигательными устройствами. Об этом сообщает Die Zeit, пишет УНН.

Детали

Двум другим подозреваемым обвинения были предъявлены ранее: Даниил Б. и Владислав Т., также граждане Украины, были задержаны в Германии в мае 2025 года. По данным следствия, именно Евгений Б. привлек их к этой операции.

Евгению Б. инкриминируют сговор с целью поджога и агентурную деятельность с диверсионной целью. Решение о принятии обвинительного акта будет принимать Высший земельный суд Штутгарта.

Германия обвинила двух украинцев в сговоре с целью подрыва посылок по поручению РФ13.01.26, 18:48 • 4023 просмотра

Обвиняемые отправляли тестовые посылки

По данным следствия, Евгений Б. якобы получил задание от российской спецслужбы через посредников в Мариуполе — из Кельна отправить две посылки с активными GPS-трекерами в направлении Украины. Мариуполь, портовый город на юго-востоке Украины, в первые месяцы российского вторжения 2022 года был оккупирован российской армией.

В конце марта 2025 года мужчины, по информации Федеральной прокуратуры, отправили из Кельна тестовые посылки. С их помощью они, вероятно, пытались выяснить маршруты доставки и процедуры в службе доставки посылок. GPS-трекеры и другие материалы для этого обеспечил Евгений Б.

Зажигательные устройства должны были нанести как можно больший ущерб

Кроме того, он пообещал российской спецслужбе отправлять посылки с зажигательными устройствами. Они должны были загораться в Германии или по дороге на неоккупированные Россией территории Украины и наносить как можно больший ущерб, чтобы запугать население.

Однако до конкретных диверсионных актов дело не дошло — мужчин разоблачили раньше. Благодаря тестовым посылкам полиция и ведомство по охране конституции Северного Рейна — Вестфалии вышли на Владислава Т., после чего расследование переняла Федеральная прокуратура.

В Польше фигурантам дела о взрывных посылках грозит пожизненное заключение16.01.26, 22:39 • 4104 просмотра

Ольга Розгон

