18:27
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
18:20 • 8214 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
17:23 • 12508 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 15140 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 32566 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 30036 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 27004 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25423 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 24401 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 34465 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
В Польше фигурантам дела о взрывных посылках грозит пожизненное заключение

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Пятерым мужчинам (четверым украинцам и одному россиянину) в Польше предъявили обвинения по делу о диверсионной операции. Они пытались отправить посылки со взрывчаткой в разные страны, за что им грозит пожизненное лишение свободы.

В Польше фигурантам дела о взрывных посылках грозит пожизненное заключение

В Польше предъявлены обвинения пятерым мужчинам (четырем гражданам Украины и одному гражданину россии) по делу о диверсионной операции, которую, по данным следствия, координировали российские спецслужбы, пишет Reuters, пишет УНН.

Детали

Злоумышленники пытались отправить посылки со взрывчаткой в Великобританию, США, Канаду и другие государства. Если вина будет доказана, всем фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

По версии следствия, подозреваемые участвовали в подготовке или осуществлении актов саботажа против логистической и авиационной инфраструктуры. В частности, один из фигурантов планировал изготавливать посылки со скрытыми зажигательными устройствами и взрывчаткой и отправлять их в Британию и Польшу.

Другого подозреваемого следователи считают причастным к подготовке "будущих диверсионных действий", в частности, отправке двух посылок в США и Канаду. Еще один фигурант дела отвечал за прием, хранение и перевозку пакетов между Вильнюсом и Каунасом в Литве.

Германия обвинила двух украинцев в сговоре с целью подрыва посылок по поручению РФ

В МИД Украины сообщили агентству Reuters, что подозреваемые были идентифицированы и задержаны при содействии украинской стороны. Представитель ведомства призвал граждан Украины не поддаваться на предложения "легких денег" от российских спецслужб.

В 2024 году в рамках этой схемы взорвались три посылки на курьерских складах в Британии, Германии и Польше. Отдельно Литва ранее заявляла, что взрывы посылок DHL организовали и контролировали граждане России, связанные с военной разведкой РФ.

Еще одному подозреваемому — гражданину россии — обвинения пока официально не предъявлены. Польская сторона пытается добиться его экстрадиции из Азербайджана.

Федеральный суд Германии возложил вину за нападение на газопровод "Северный поток" на Украину - СМИ

Ольга Розгон

