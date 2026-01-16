В Польше фигурантам дела о взрывных посылках грозит пожизненное заключение

В Польше предъявлены обвинения пятерым мужчинам (четырем гражданам Украины и одному гражданину россии) по делу о диверсионной операции, которую, по данным следствия, координировали российские спецслужбы, пишет Reuters, пишет УНН.

Детали

Злоумышленники пытались отправить посылки со взрывчаткой в Великобританию, США, Канаду и другие государства. Если вина будет доказана, всем фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

По версии следствия, подозреваемые участвовали в подготовке или осуществлении актов саботажа против логистической и авиационной инфраструктуры. В частности, один из фигурантов планировал изготавливать посылки со скрытыми зажигательными устройствами и взрывчаткой и отправлять их в Британию и Польшу.

Другого подозреваемого следователи считают причастным к подготовке "будущих диверсионных действий", в частности, отправке двух посылок в США и Канаду. Еще один фигурант дела отвечал за прием, хранение и перевозку пакетов между Вильнюсом и Каунасом в Литве.

В МИД Украины сообщили агентству Reuters, что подозреваемые были идентифицированы и задержаны при содействии украинской стороны. Представитель ведомства призвал граждан Украины не поддаваться на предложения "легких денег" от российских спецслужб.

В 2024 году в рамках этой схемы взорвались три посылки на курьерских складах в Британии, Германии и Польше. Отдельно Литва ранее заявляла, что взрывы посылок DHL организовали и контролировали граждане России, связанные с военной разведкой РФ.

Еще одному подозреваемому — гражданину россии — обвинения пока официально не предъявлены. Польская сторона пытается добиться его экстрадиции из Азербайджана.

