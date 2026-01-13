Германия обвинила двух украинцев в сговоре с целью подрыва посылок по поручению РФ

Германия предъявила обвинения двум украинцам по делу о предполагаемом российском плане подрыва посылок во время транспортировки по Европе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что их дело, наряду со случаями взрыва посылок на европейских складах в 2024 году, подтверждает предупреждения служб безопасности о растущей угрозе гибридных атак со стороны России после ее вторжения в Украину.

В марте 2025 года подозреваемые, которые по немецкому законодательству о защите конфиденциальности идентифицированы только как Даниил Б., Владислав Т. и Евгений Б. (который преследуется отдельно), отправили две посылки с GPS-трекерами из западногерманского города Кельн в Украину по приказу посредников российской разведки в Мариуполе, говорится в заявлении прокуроров.

Целью было исследовать логистические маршруты, чтобы впоследствии отправлять посылки с зажигательными устройствами, которые бы воспламенялись в Германии или на пути к неоккупированным Россией частям Украины, нанося как можно больше ущерба, отметили в прокуратуре.

Даниил Б. и Владислав Т. были арестованы в Германии в мае 2025 года и до сих пор находятся под стражей. Евгений Б., который был задержан в Швейцарии в том же месяце, 23 декабря 2025 года был экстрадирован в Германию, и против него вскоре должны быть предъявлены обвинения.

