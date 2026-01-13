$43.260.18
Эксклюзив
14:15 • 6724 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
14:07 • 11558 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
12:46 • 18220 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документации
13 января, 08:22 • 18141 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 22821 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 31670 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 48566 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – Зеленский
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 36126 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 34116 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 60981 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Германия обвинила двух украинцев в сговоре с целью подрыва посылок по поручению РФ

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Двум украинцам предъявлены обвинения в Германии за сговор с целью подрыва посылок во время транспортировки по Европе по поручению РФ. Подозреваемые отправили посылки с GPS-трекерами для исследования логистических маршрутов.

Германия обвинила двух украинцев в сговоре с целью подрыва посылок по поручению РФ

Германия предъявила обвинения двум украинцам по делу о предполагаемом российском плане подрыва посылок во время транспортировки по Европе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что их дело, наряду со случаями взрыва посылок на европейских складах в 2024 году, подтверждает предупреждения служб безопасности о растущей угрозе гибридных атак со стороны России после ее вторжения в Украину.

В марте 2025 года подозреваемые, которые по немецкому законодательству о защите конфиденциальности идентифицированы только как Даниил Б., Владислав Т. и Евгений Б. (который преследуется отдельно), отправили две посылки с GPS-трекерами из западногерманского города Кельн в Украину по приказу посредников российской разведки в Мариуполе, говорится в заявлении прокуроров.

Целью было исследовать логистические маршруты, чтобы впоследствии отправлять посылки с зажигательными устройствами, которые бы воспламенялись в Германии или на пути к неоккупированным Россией частям Украины, нанося как можно больше ущерба, отметили в прокуратуре.

Даниил Б. и Владислав Т. были арестованы в Германии в мае 2025 года и до сих пор находятся под стражей. Евгений Б., который был задержан в Швейцарии в том же месяце, 23 декабря 2025 года был экстрадирован в Германию, и против него вскоре должны быть предъявлены обвинения.

В Польше повреждена железная дорога на линии, ведущей к границе с Украиной: Туск не исключает диверсию17.11.25, 08:19 • 3585 просмотров

Ольга Розгон

