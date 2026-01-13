Німеччина звинуватила двох українців у змові для підірвання посилок за дорученням рф
Київ • УНН
Двом українцям висунуто обвинувачення в Німеччині за змову підірвати посилки під час транспортування Європою за дорученням РФ. Підозрювані відправили посилки з GPS-трекерами для дослідження логістичних маршрутів.
Німеччина висунула обвинувачення двом українцям у справі про нібито російський план підриву посилок під час транспортування Європою. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що їхня справа, разом із випадками вибуху посилок на європейських складах у 2024 році, підтверджує попередження служб безпеки про зростаючу загрозу гібридних атак з боку Росії після її вторгнення в Україну.
У березні 2025 року підозрювані, які за німецьким законодавством про захист приватності ідентифіковані лише як Даніїл Б., Владислав Т. та Євген Б. (який переслідується окремо), надіслали дві посилки з GPS-трекерами з західнонімецького міста Кельн до України за наказом посередників російської розвідки у Маріуполі, йдеться у заяві прокурорів.
Метою було дослідити логістичні маршрути, щоб згодом відправляти посилки з запалювальними пристроями, які б спалахували у Німеччині або на шляху до неокупованих Росією частин України, завдаючи якомога більше шкоди, зазначили у прокуратурі.
Даніїл Б. та Владислав Т. були заарештовані в Німеччині у травні 2025 року та досі перебувають під вартою. Євген Б., який був затриманий у Швейцарії того самого місяця, 23 грудня 2025 року був екстрадований до Німеччини, і проти нього незабаром мають бути висунуті обвинувачення.
