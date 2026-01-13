Німеччина звинуватила двох українців у змові для підірвання посилок за дорученням рф

$43.260.18
Ексклюзив
14:15 • 6394 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 11265 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
12:46 • 17890 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 17918 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 22582 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 31592 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 48484 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 35999 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 34087 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 60847 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
росіяни атакували ТЕС ДТЕК 13 січня: пошкоджено обладнання13 січня, 06:52 • 7918 перегляди
Удар рф "орєшніком" по Україні: США в ООН звинуватили росію у "небезпечній та незрозумілій ескалації" війни13 січня, 07:06 • 4116 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ13 січня, 08:16 • 20188 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 23305 перегляди
Удар рф по поштовому терміналу Харкова 13 січня: озвучені імена загиблих працівниківPhoto14:28 • 6722 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
12:46 • 17890 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 23366 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 60847 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 55497 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 60911 перегляди
Михайло Федоров
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Харків
Харківська область
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix15:09 • 1572 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 45178 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 39565 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 44686 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 46449 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм

Німеччина звинуватила двох українців у змові для підірвання посилок за дорученням рф

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Двом українцям висунуто обвинувачення в Німеччині за змову підірвати посилки під час транспортування Європою за дорученням РФ. Підозрювані відправили посилки з GPS-трекерами для дослідження логістичних маршрутів.

Німеччина висунула обвинувачення двом українцям у справі про нібито російський план підриву посилок під час транспортування Європою. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що їхня справа, разом із випадками вибуху посилок на європейських складах у 2024 році, підтверджує попередження служб безпеки про зростаючу загрозу гібридних атак з боку Росії після її вторгнення в Україну.

У березні 2025 року підозрювані, які за німецьким законодавством про захист приватності ідентифіковані лише як Даніїл Б., Владислав Т. та Євген Б. (який переслідується окремо), надіслали дві посилки з GPS-трекерами з західнонімецького міста Кельн до України за наказом посередників російської розвідки у Маріуполі, йдеться у заяві прокурорів.

Метою було дослідити логістичні маршрути, щоб згодом відправляти посилки з запалювальними пристроями, які б спалахували у Німеччині або на шляху до неокупованих Росією частин України, завдаючи якомога більше шкоди, зазначили у прокуратурі.

Даніїл Б. та Владислав Т. були заарештовані в Німеччині у травні 2025 року та досі перебувають під вартою. Євген Б., який був затриманий у Швейцарії того самого місяця, 23 грудня 2025 року був екстрадований до Німеччини, і проти нього незабаром мають бути висунуті обвинувачення.

У Польщі пошкоджено залізницю на лінії, що веде до кордону з Україною: Туск не виключає диверсію17.11.25, 08:19 • 3585 переглядiв

Ольга Розгон

Кримінал та НПНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Reuters
Швейцарія
Європа
Німеччина
Україна
Маріуполь