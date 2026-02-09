$43.050.09
Ексклюзив
16:18 • 4262 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
15:20 • 8164 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 20461 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 36164 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 39065 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 55284 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 53238 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 42490 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 40784 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 27196 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
У Німеччині висунули звинувачення українцю через диверсії з посилками

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення українцю Євгену Б. у справі про диверсії. Його вважають організатором надсилання посилок із запалювальними пристроями на замовлення російських спецслужб.

У Німеччині висунули звинувачення українцю через диверсії з посилками

Федеральна прокуратура Німеччини оголосила про нові обвинувачення у справі про можливу диверсію на замовлення російських спецслужб: третім підозрюваним став українець Євген Б., якого слідство вважає організатором плану з надсилання посилок із запалювальними пристроями. Про це повідомляє Die Zeit, пише УНН.

Деталі

Двом іншим підозрюваним обвинувачення було висунуто раніше: Даніїла Б. та Владислава Т., також громадян України, затримали в Німеччині у травні 2025 року. За даними слідства, саме Євген Б. залучив їх до цієї операції.

Євгену Б. інкримінують змову з метою підпалу та агентурну діяльність з диверсійною метою. Рішення про прийняття обвинувального акта ухвалюватиме Вищий земельний суд Штутгарта.

Німеччина звинуватила двох українців у змові для підірвання посилок за дорученням рф13.01.26, 18:48 • 4023 перегляди

Обвинувачені надсилали тестові посилки

За даними слідства, Євген Б. нібито отримав завдання від російської спецслужби через посередників у Маріуполі — з Кельна надіслати дві посилки з активними GPS-трекерами у напрямку України. Маріуполь, портове місто на південному сході України, у перші місяці російського вторгнення 2022 року був окупований російською армією.

Наприкінці березня 2025 року чоловіки, за інформацією Федеральної прокуратури, відправили з Кельна тестові посилки. За їх допомогою вони, ймовірно, намагалися з’ясувати маршрути доставки та процедури у службі доставки посилок. GPS-трекери та інші матеріали для цього забезпечив Євген Б.

Запалювальні пристрої мали завдати якомога більшої шкоди

Крім того, він пообіцяв російській спецслужбі відправляти посилки із запалювальними пристроями. Вони мали займатися в Німеччині або дорогою до неокупованих Росією територій України та завдавати якомога більшої шкоди, щоб залякати населення.

Однак до конкретних диверсійних актів справа не дійшла — чоловіків викрили раніше. Завдяки тестовим посилкам поліція та відомство з охорони конституції Північного Рейну — Вестфалії вийшли на Владислава Т., після чого розслідування перебрала на себе Федеральна прокуратура.

У Польщі фігурантам справи про вибухові посилки загрожує довічне ув’язнення16.01.26, 22:39 • 4104 перегляди

Ольга Розгон

Кримінал та НПНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Північний Рейн-Вестфалія
Штутгарт
Німеччина
Україна
Маріуполь