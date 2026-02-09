У Німеччині висунули звинувачення українцю через диверсії з посилками
Київ • УНН
Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення українцю Євгену Б. у справі про диверсії. Його вважають організатором надсилання посилок із запалювальними пристроями на замовлення російських спецслужб.
Федеральна прокуратура Німеччини оголосила про нові обвинувачення у справі про можливу диверсію на замовлення російських спецслужб: третім підозрюваним став українець Євген Б., якого слідство вважає організатором плану з надсилання посилок із запалювальними пристроями. Про це повідомляє Die Zeit, пише УНН.
Деталі
Двом іншим підозрюваним обвинувачення було висунуто раніше: Даніїла Б. та Владислава Т., також громадян України, затримали в Німеччині у травні 2025 року. За даними слідства, саме Євген Б. залучив їх до цієї операції.
Євгену Б. інкримінують змову з метою підпалу та агентурну діяльність з диверсійною метою. Рішення про прийняття обвинувального акта ухвалюватиме Вищий земельний суд Штутгарта.
Німеччина звинуватила двох українців у змові для підірвання посилок за дорученням рф13.01.26, 18:48 • 4023 перегляди
Обвинувачені надсилали тестові посилки
За даними слідства, Євген Б. нібито отримав завдання від російської спецслужби через посередників у Маріуполі — з Кельна надіслати дві посилки з активними GPS-трекерами у напрямку України. Маріуполь, портове місто на південному сході України, у перші місяці російського вторгнення 2022 року був окупований російською армією.
Наприкінці березня 2025 року чоловіки, за інформацією Федеральної прокуратури, відправили з Кельна тестові посилки. За їх допомогою вони, ймовірно, намагалися з’ясувати маршрути доставки та процедури у службі доставки посилок. GPS-трекери та інші матеріали для цього забезпечив Євген Б.
Запалювальні пристрої мали завдати якомога більшої шкоди
Крім того, він пообіцяв російській спецслужбі відправляти посилки із запалювальними пристроями. Вони мали займатися в Німеччині або дорогою до неокупованих Росією територій України та завдавати якомога більшої шкоди, щоб залякати населення.
Однак до конкретних диверсійних актів справа не дійшла — чоловіків викрили раніше. Завдяки тестовим посилкам поліція та відомство з охорони конституції Північного Рейну — Вестфалії вийшли на Владислава Т., після чого розслідування перебрала на себе Федеральна прокуратура.
У Польщі фігурантам справи про вибухові посилки загрожує довічне ув’язнення16.01.26, 22:39 • 4104 перегляди