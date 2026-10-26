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Немецкий элитный спецназ готовится к возможной войне с россией - СМИ

Киев • УНН

 • 1282 просмотра

Немецкое спецподразделение KSK изменило подготовку из-за возможного конфликта с Россией. Бойцы тренируются действовать против танков, артиллерии и дронов.

Немецкий элитный спецназ готовится к возможной войне с россией - СМИ

Немецкое командование специальных операций (KSK) пересматривает программу подготовки с учетом возможного военного конфликта с москвой. Об этом пишет BILD, передает УНН

Подробности 

"Мы совершенно конкретно ориентируемся на противника в лице россии", — заявил в интервью BILD командир KSK Андреас Кюне. 

По его словам, раньше операции планировались примерно на три дня, но теперь бойцы готовятся оставаться в полевых условиях гораздо дольше. Кроме того, спецназовцы снова тренируются противостоять противнику, располагающему танками, артиллерией, беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы. Также отрабатываются действия в условиях экстремальных холодов: KSK готовится к условиям, характерным для восточного фланга.

Подразделение базируется в казармах Цеппелина в Кальве неподалеку от Штутгарта. В KSK служит около 1500 сотрудников. Однако лишь треть из них — бойцы спецназа, остальные — административный персонал. Отбор чрезвычайно строгий: его проходят лишь около 15% кандидатов.

Всего несколько лет назад будущее самого элитного подразделения висело на волоске. Инциденты с участием ультраправых, нацистское приветствие и свиные головы на прощальной вечеринке, исчезновение боеприпасов и обнаружение у солдата KSK тайника с оружием и взрывчаткой потрясли подразделение. В 2020 году одна из рот подразделения специального назначения была расформирована.

Напомним 

Президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер считает реальной угрозу силового противостояния Германии с россией. 

Павел Башинский

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