Німецький елітний спецпідрозділ готується до можливої війни з росією - ЗМІ

Німецьке командування спеціальних операцій (KSK) переглядає програму підготовки з урахуванням можливого військового конфлікту з москвою. Про це пише BILD, передає УНН.

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"Ми цілком конкретно орієнтуємося на противника в особі росії", - заявив у інтерв’ю BILD командир KSK Андреас Кюне.

За його словами, раніше операції планувалися приблизно на три дні, але тепер бійці готуються залишатися в польових умовах набагато довше. Крім того, спецпризначенці знову тренуються протистояти противнику, який має у своєму розпорядженні танки, артилерію, безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби. Також відпрацьовуються дії в умовах екстремальних холодів: KSK готується до умов, характерних для східного флангу.

Підрозділ базується в казармах Цеппеліна в Кальві неподалік від Штутгарта. У KSK служить близько 1500 співробітників. Однак лише третина з них - бійці спецназу, решта - адміністративний персонал. Відбір надзвичайно суворий: його проходять лише близько 15% кандидатів.

Лише кілька років тому майбутнє найелітнішого підрозділу висіло на волосині. Інциденти за участю ультраправих, нацистське вітання та свинячі голови на прощальній вечірці, зникнення боєприпасів і виявлення у солдата KSK схованки зі зброєю та вибухівкою потрясли підрозділ. У 2020 році одну з рот підрозділу спецпризначення було розформовано.

Нагадаємо

Президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єгер вважає реальною загрозу силового протистояння Німеччини з росією.