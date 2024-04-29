В Германии будут судить подозреваемых в попытке переворота в кране

В Германии сегодня начнется суд над девятью подозреваемыми в государственной измене, покушении на убийство и заговоре насильственного государственного переворота в стране в 2022 году. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Слушания в зале суда строгого режима в Штутгарте ознаменуют начало трех судебных заседаний в отношении 27 человек, подозреваемых в заговоре, сорванном властями в конце 2022 года. Все вместе они представляют собой одно из крупнейших судебных разбирательств в истории Германии.

В понедельник суд рассматривает дело девяти подозреваемых, членов группы "Граждане Рейха", которые якобы намеревались ввести в Германии строгие военные законы после совершения переворота.

В 2016 году служба внутренней разведки взяла под наблюдение рейхсбюргеров, которых, по ее данным, насчитывается около 21 000 человек и которые не признают современную Германию законным государством.

Находящееся под судом политическое руководство группы во главе с инвестором в недвижимость Генрихом XIII принцем Ройсом - потомком ныне безпрестольной династии, - предстанет перед судом во Франкфурте в следующем месяце, а другая группа подозреваемых предстанет перед судом в июне в Мюнхене.

Прокуроры утверждают, что тщательное планирование подозреваемых и запасы огнестрельного оружия и наличных свидетельствуют о том, что они представляли реальную опасность.

Напомним

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, лидеры СДПГ, ХДС и известные журналисты были включены в список "врагов", который был обнаружен у одного из обвиняемых в подготовке госпереворота в ФРГ.