У Німеччині судитимуть підозрюваних у спробі перевороту в крані
Київ • УНН
Дев'ять підозрюваних, яких звинувачують у підготовці насильницького державного перевороту в Німеччині з метою повалення уряду і введення військового стану, постануть сьогодні перед судом.
У Німеччині сьогодні розпочнеться суд над дев'ятьма підозрюваними у державній зраді, замаху на вбивство та змові насильницького державного перевороту у країні в 2022 році. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Слухання в залі суду суворого режиму в Штутгарті ознаменують початок трьох судових засідань щодо 27 осіб, підозрваних у змові, зірваній владою наприкінці 2022 року. Усі разом вони являють собою один із найбільших судових розглядів в історії Німеччини.
У понеділок суд розглядає справу дев'яти підозрюваних, членів групи "Громадяни Рейху", які нібито мали намір запровадити в Німеччині суворі військові закони після здійснення перевороту.
У 2016 році служба внутрішньої розвідки узяла під спостереження рейхсбюргерів, яких, за її даними, налічується близько 21 000 осіб і які не визнають сучасну Німеччину законною державою.
Політичне керівництво групи, що перебуває під судом, на чолі з інвестором у нерухомість Генріхом XIII принцом Ройсом - нащадком нині безпрестольної династії, - постане перед судом у Франкфурті наступного місяця, а інша група підозрюваних постане перед судом у червні в Мюнхені.
Прокурори стверджують, що ретельне планування підозрюваних і запаси вогнепальної зброї та готівки свідчать про те, що вони становили реальну небезпеку.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, лідери СДПН, ХДС та відомі журналісти були включені до списку "ворогів", який був виявлений у одного з обвинувачених у підготовці держперевороту у ФРН.