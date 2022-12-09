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Підозрювані у підготовці перевороту в Німеччині включили голову МЗС до списку "ворогів" - ЗМІ

Підозрювані у підготовці перевороту в Німеччині включили голову МЗС до списку "ворогів" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 592786 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, лідери СДПН, ХДС та відомі журналісти були включені до списку «ворогів», який був виявлений у одного з обвинувачених у підготовці держперевороту у ФРН. Про це УНН повідомляє з посиланням на Die Tageszeitung.

Деталі

Повідомляється, що в одного з обвинувачених виявили список із 18 імен. Його було знайдено ще до масштабної операції із затримання змовників, яку правоохоронні органи провели у середу.

Федеральне відомство у кримінальних справах проінформувало сімох членів Бундестагу про те, що вони фігурують у списку.

До списку входять також міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, голова СДПН Саскія Ескен, генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт та політик ХДС Армін Лашет. За інформацією видання від силовиків, у списку також фігурує лідер партії ХДС та парламентської групи Фрідріх Мерц.

За інформацією видання, у списку значаться щонайменше троє відомих телеведучих громадських передач. Вони ще не були поінформовані поліцією.

«Ми не повинні недооцінювати небезпеку, яку становлять агресивні "громадяни Рейху". Ці люди не просто фантазують про теорії змови. Вони мали конкретні плани, які вони були готові реалізувати», — сказала лідер СДПН Саскія Ескен.

Згідно з розслідуванням генерального прокурора країни, деякі з підозрюваних у тероризмі планували прорватися до німецького Бундестагу з невеликою озброєною групою, щоб заарештувати членів федерального уряду та присутніх там депутатів. 

Доповнення

Уранці 7 грудня у Німеччині затримали 25 осіб за підозрою у підготовці держперевороту. Повідомляється, що у підготовці держперевороту німецькі правоохоронці підозрюють 52 особи, 25 з яких затримано.

За даними німецьких ЗМІ, “главою” нової держави мав стати принц Генріх XIII з Тюрингії, в уряд мала увійти колишня депутат парламенту ФРН Біргіт Мальзак-Вінкеманн, а “військовий підрозділ” очолив би колишній командир елітного підрозділу Бундесверу.

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