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Подозреваемые в подготовке переворота в Германии включили главу МИД в список "врагов" - СМИ

Подозреваемые в подготовке переворота в Германии включили главу МИД в список "врагов" - СМИ

Киев • УНН

 • 592785 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, лидеры СДПГ, ХДС и известные журналисты были включены в список «врагов», который был обнаружен у одного из обвиняемых в подготовке госпереворота в ФРГ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Die Tageszeitung.

Детали

Сообщается, что у одного из обвиняемых был обнаружен список из 18 имен. Он был найден еще до масштабной операции по задержанию заговорщиков, которую правоохранительные органы провели в среду.

Федеральное ведомство по уголовным делам проинформировало семерых членов Бундестага о том, что они фигурируют в списке.

В список входят также министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, председатель СДПГ Саския Эскен, генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт и политик ХДС Армин Лашет. По информации издания от силовиков, в списке также фигурирует лидер партии ХДС и парламентской группы Фридрих Мерц.

По информации издания, в списке значатся как минимум трое известных телеведущих общественных передач. Они еще не были проинформированы полицией.

«Мы не должны недооценивать опасность, которую представляют агрессивные "граждане Рейха". Эти люди не просто фантазируют о теориях заговора. У них были конкретные планы, которые они были готовы реализовать», — сказала лидер СДПГ Саския Эскен.

Согласно расследованию генерального прокурора страны, некоторые из подозреваемых в терроризме планировали прорваться в немецкий Бундестаг с небольшой вооруженной группой, чтобы арестовать членов федерального правительства и присутствующих там депутатов. 

Дополнение

Утром 7 декабря в Германии задержали 25 человек по подозрению в подготовке госпереворота. Сообщается, что в подготовке госпереворота немецкие правоохранители подозревают 52 человека, 25 из которых задержаны.

По данным немецких СМИ, “главой” нового государства должен стать принц Генрих XIII из Тюрингии, в правительство должна была войти бывшая депутат парламента ФРГ Биргит Мальзак-Винкеманн, а “военное подразделение” возглавил бы бывший командир элит подразделения Бундесвера.

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