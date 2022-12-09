Подозреваемые в подготовке переворота в Германии включили главу МИД в список "врагов" - СМИ

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, лидеры СДПГ, ХДС и известные журналисты были включены в список «врагов», который был обнаружен у одного из обвиняемых в подготовке госпереворота в ФРГ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Die Tageszeitung.