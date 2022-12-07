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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Німецькі спецслужби підозрюють принца та ексдепутата Бундестагу у спробі держперевороту - ЗМІ

Німецькі спецслужби підозрюють принца та ексдепутата Бундестагу у спробі держперевороту - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1146036 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Антитерористичний підрозділ GSG9 проводить спецоперацію по всій Німеччині у пошуках підозрюваних у справі про спробу держперевороту в країні. За даними німецьких ЗМІ, "главою" нової держави мав стати принц Генріх XIII з Тюрингії, до уряду мала увійти колишня депутатка парламенту ФРН Біргіт Мальзак-Вінкеманн, а "військовий підрозділ" очолив би колишній командир елітного підрозділу Бундесверу. Про це інформує УНН, посилаючись на Bild.

Деталі

Повідомляється, що у підготовці держперевороту німецькі правоохоронці підозрюють 52 осіб, 25 з яких затримали сьогодні вранці. За даними слідства, обвинувачені вже відпрацювали адміністративні структури "нової держави", а останніми місяцями інтенсивно готувалися до перевороту, тренуючись зі стрільби та вербуючи нових членів.

Так, центральним органом мала стати "Рада", яку б очолював 71-річний принц Генріх XIII Ройс, який походить з давньої аристократичної родини. Зазначається, що німецька влада давно класифікувала його як загрозу. Подібно до кабінету звичайного уряду, "Рада" мала б різні департаменти у сферах юстиції, закордонних справ та охорони здоров'я. Їх мали очолити колишня депутатка ФРН Біргіт Мальзак-Вінкеманн, Пол Г., Рут Л., Рене Р. і Мелані Р.

До "Ради" також був приєднаний "військовий підрозділ", деякі члени якого в минулому служили в Бундесвері. Вони повинні були забезпечити заплановане захоплення силою зброї. З цією метою вони вже створили "компанії внутрішньої безпеки", які були організовані за військовим принципом і більшість із них були навіть озброєні. Начальником "військового підрозділу" мав стати Рюдігер фон П., колишній підполковник. 

Серед завдань "підрозділу" було забезпечити набір нових членів, закупити зброю та інше обладнання, створити захищену комунікаційну та ІТ- структури, розробити плани майбутнього розміщення та харчування для "компаній внутрішньої безпеки". Першочерговим завданням було визначено набір членів Бундесверу та поліцейських.

Повідомляється, що влітку 2022 року в Баден-Вюртемберзі було щонайменше чотири зустрічі, на яких Рюдігер фон П. вербував новачків. У листопаді 2022 року він разом зі спільниками намагався завербувати поліцейських на півночі Німеччини. У жовтні 2022 року, за словами слідчих, члени "військового підрозділу" розвідали казарми Бундесверу в Гессені, Баден-Вюртемберзі та Баварії, щоб перевірити їх придатність для розміщення власних військ після держперевороту.

Нагадаємо

Сьогодні уранці, 7 грудня, у Німеччині затримали 25 осіб за підозрою у підготовці держперевороту. Серед затриманих є громадянка росії.

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